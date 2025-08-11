"Wir haben natürlich den Anspruch, ins Achtelfinale einzuziehen"

Die Stuttgarter Vorstädter setzten sich in der zweiten Runde überraschend deutlich gegen ihren Ligarivalen SV Waldhausen durch, der in der vergangenen Saison noch denkbar knapp, in der Relegation, am Aufstieg in die Verbandsliga gescheitert war.

Die Normannia ist derweil mit vier Punkten in die neue Saison gestartet und auch im Pokal hat man sich entsprechend schadlos gehalten. Entsprechend mit Selbstvertrauen ausgestattet reisen die Normannen nach Neuhausen. „Wir treten als Oberligist dort an und haben natürlich den Anspruch, ins Achtelfinale einzuziehen“, sagt Gmünds Trainer Zlatko Blaskic deutlich.

Bis auf seine Langzeitverletzten kann er aus dem Vollen schöpfen, hat am Mittwoch zudem wieder die Möglichkeit, diejenigen spielen zu lassen, die zuletzt etwas weniger Spielzeit bekommen haben. „Auf uns wartet ein sehr guter Gegner, der zu Hause jeder Mannschaft ein Bein stellen kann und hochmotiviert zur Sache gehen dürfte“, mahnt Blaskic zur Vorsicht gegen den Underdog. Für ihn zähle dennoch nur das Weiterkommen im Pokal.