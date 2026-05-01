„Wir haben momentan die Seuche“ – Aschheim macht Forstinning zum Meister

„Als ob jemand den Stecker gezogen hätte“: Mehmet Ekici und der FC Aschheim haben die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation noch immer nicht sicher. – Foto: Sven Leifer/Sven Leifer

Der FC Aschheim verliert 1:3 gegen Ebersberg. Damit ist Forstinning vorzeitig Meister der Bezirksliga Ost.

Mit einer 1:3-Heimniederlage gegen den TSV Ebersberg haben die Fußballer des FC Aschheim den VfB Forstinning vorzeitig zum Meister der Bezirksliga Ost gekürt und zugleich ihren dritten Matchball vergeben, um die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation endgültig perfekt zu machen. Nach acht Siegen am Stück war es die dritte FCA-Pleite in Serie. „Wir haben momentan die Seuche und kommen aus dem Strudel nicht raus – da müssen wir jetzt durch“, sagte Trainer Vincenzo Contento.

Gegen die noch um den Klassenerhalt kämpfenden Gäste tat sich der Tabellenzweite schwer, in der Offensive Druck aufzubauen. Dies nicht zuletzt, weil der angeschlagene Torjäger Antonio Saponaro fehlte („eine Vorsichtsmaßnahme“) und der Offensive Didier Nguelefack („beruflich bedingt“) erst nach der Pause einsatzbereit war. Dennoch sprangen zwei hochkarätige Torchancen heraus: Mirza Idrizovic ließ früh die Doppelchance zum 1:0 liegen (4.), und Diego Contento hatte später mit einem Kopfball an die Latte Pech.

Die Ebersberger kamen mit mehr Aggressivität aus der Kabine und gingen durch Maximilian Volk in Führung (60.). „Es ist im Moment so, als ob jemand den Stecker gezogen hätte“, sagte der FCA-Vorsitzende Matthias Trägner: „Und wie verhext – da machen wir das 1:1, bekommen aber praktisch im Gegenzug das 1:2.“

Teeo Pejazic ließ sein Team durch sein Tor nach Flanke von Nguelefack hoffen (81.), auf der Gegenseite führte ein unnötiges Foul zu einem Freistoß, und Simon Wiener nutzte die Hereingabe zum Kopfballtor (84.). Benedikt Schmidmaier machte die Überraschung mit einem verwandelten Strafstoß nach Foul von Mehmet Ekici perfekt (88.). Trainer Contento war bedient: „Es kann nicht immer alles nur super laufen, und wenn wichtige Säulen ausfallen, wird es schwierig. Aber dann sind eben die anderen Spieler gefragt, die sonst weniger zum Einsatz kommen.“ (guv)

FC Aschheim – TSV Ebersberg 1:3 (0:0) Aschheim: Kuqi – Idrizovic, Gschwend (74. Pancic), Bajraktari (89. Do. Contento), A. Contento (46. Nguelefack) – Ekici, Schubert (76. Antonic) – Monzonis Montilla (62. Schütz), Di. Contento, Wimmer – Pejazic Tore: 0:1 Volk (60.), 1:1 Pejazic (81.), 1:2 Wiener (84.), 1:3 Schmidmaier (88., Foulelfmeter) Schiedsrichter: Roland Rexha (MSV Bajuwaren München) – Zuschauer: 200