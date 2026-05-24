"Wir haben mit rund 100 Leuten bis spät in die Nacht gefeiert"

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Im packenden Finale des Bezirkspokals Alb hat sich der SV Degerschlacht in Betzingen mit 1:0 durchgesetzt. Den entscheidenden Treffer gegen die SGM Altingen/Entringen erzielte Simon Schmidt kurz vor der Pause. Trotz Unterzahl in der Schlussphase nach einer Roten Karte für Paul Bauer erwies sich der Gegner als fairer Verlierer einer intensiven Partie.

Ein unerwarteter Triumph nach emotionalen Wochen

Für den Außenseiter war der Erfolg ein unvorhersehbares Märchen. Degerschlachts Trainer Heiko Lichtenberger gab gegenüber FuPa nach dem Abpfiff offen zu, dass der Titelgewinn keineswegs eingeplant war: „Mit dem Pokalsieg habe ich gar nicht gerechnet. Je länger wir dabei waren, desto mehr wollten wir den Pott natürlich dann auch gewinnen.“ Die Grundlagen für den Erfolg wurden in den vorhergegangenen Begegnungen gelegt, die das Team zusammengeschweißt hatten. „Es waren tolle, emotionale Spiele in den letzten vier Runden. Das hat die Mannschaft gepusht“, so der Trainer über den Weg ins Finale.

Taktische Zurückhaltung und ein nicht gegebenes Tor Die Begegnung in Betzingen begann verhalten, da keine der beiden Mannschaften frühzeitig ein zu hohes Risiko eingehen wollte. Heiko Lichtenberger schilderte die Anfangsphase als „anfangs ein gegenseitiges Abtasten, bei dem keine Mannschaft voll ins Risiko ging.“ Doch dann übernahm der SV Degerschlacht zunehmend das Kommando: „Nach 20 Minuten sind wir immer besser ins Spiel gekommen und haben die Chance gehabt, in Führung zu gehen, wobei unser erstes Tor fragwürdig nicht gegeben wurde.“ Simon Schmidt sorgt für den entscheidenden Dosenöffner Trotz des Rückschlags durch den aberkannten Treffer ließ sich die Mannschaft nicht beirren. In der 43. Minute schlug die Stunde von Simon Schmidt, der das erlösende 0:1 markierte. Dieser Zeitpunkt erwies sich als psychologischer Vorteil. „Das Tor kurz vor der Halbzeit war dann sicher der Dosenöffner“, analysierte der Coach. Neben der taktischen Ausrichtung spielte auch die Witterung eine Rolle: „Den Ausschlag gab für mich zum einen, dass wir bei den hohen Temperaturen in Führung gegangen sind und aus meiner Sicht insgesamt einen Tick besser im Spiel waren mit zwei, drei großen Chancen, den zweiten Treffer zu erzielen.“

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Offener Schlagabtausch und ein Platzverweis am Ende In der zweiten Spielhälfte musste der Gegner seine Defensivtaktik aufgeben, was den Degerschlachtern Räume eröffnete. „Als Altingen in der zweiten Halbzeit dann mehr aufgemacht hat, sind wir zu weiteren Chancen auf das zweite Tor gekommen“, erklärte Heiko Lichtenberger. Dennoch blieb die Partie bis zum Schluss umkämpft, da auch der Gegner gefährlich blieb: „Auch Altingen wurde noch ein-, zweimal gefährlich. Am Ende ein verdienter Sieg gegen einen fairen Finalgegner.“ In der 84. Minute schwächte sich die SGM Altingen/Entringen, als Paul Bauer die Rote Karte sah. Am Ergebnis änderte dies jedoch nichts mehr. Grillwagen und Public Viewing bis tief in die Nacht Nach dem Schlusspfiff verlagerte sich die kollektive Freude schnell in die Heimat, wo ein Fest auf die Pokalhelden wartete. „Wir haben kräftig gefeiert. An unserem Grillwagen am Sportheim haben wir gemeinsam das DFB-Pokalfinale angeschaut und mit rund 100 Leuten bis spät in die Nacht gefeiert“, berichtet Heiko Lichtenberger gut gelaunt. Die Trophäe wird nun einen festen Platz im Vereinsleben einnehmen. „Der Pokal wird ebenso wie der Wimpel in unserem Sportheim platziert“, blickt der Trainer voraus auf den dauerhaften Verbleib der Erinnerungsstücke.