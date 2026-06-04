„Wir haben mehr zu gewinnen, als zu verlieren!“

– Foto: Amxfotografie Andreas Michael

Nach dem bitteren 0:6-Rückschlag in Großengottern ist die Ausgangslage zwar schwieriger geworden, doch aufgegeben hat an der Gramme niemand. Im Gegenteil. Kapitän Markus Lendrich spürt zwar die besondere Brisanz der Situation, blickt den entscheidenden Wochen aber mit Überzeugung entgegen.

Trotzdem wolle man sich nicht von den äußeren Umständen verrückt machen lassen. Vielmehr sieht der Großrudestedter Kapitän die aktuelle Situation als Chance. „Für uns gibt es jetzt in den zwei Spielen mehr zu gewinnen, als zu verlieren. Mit jedem Sieg kommen wir unserem geplanten Ziel näher. Ich bin absolut überzeugt davon, dass wir als Team in der Lage sind, die Liga zu halten.“

„Wenn ich jetzt Nein sagen würde, dann würde ich lügen“, antwortet Lendrich auf die Frage nach der Anspannung vor den letzten beiden Spieltagen. „Klar gibt es eine gewisse Anspannung. Die Ungewissheit über die Anzahl der Absteiger, die kommenden Gegner und auch das vergangene Spiel in Großengottern tragen absolut dazu bei.“

Nicht nur in Großrudestedt wird derzeit gerechnet und auf andere Plätze geschaut. Auch die noch offene Frage nach den tatsächlichen Absteigern beschäftigt viele Vereine der Liga. Eine wichtige Rolle könnte dabei die Situation in Sömmerda spielen. Dass sich der mögliche Aufsteiger klar zur nächsthöheren Spielklasse bekannt hat, kommt auch im Tabellenkeller nicht unbemerkt an: „Ich verstehe die Vereine aus sportlicher Sicht nicht, wenn sie auf einen Aufstieg verzichten. Aus ehrenamtlichen Gründen kann ich die Entscheidung aber nachvollziehen“, sagt Lendrich. Für Sömmerda selbst findet er ausschließlich positive Worte: „Es ist die Kreisstadt unseres Landkreises und hat super infrastrukturelle Voraussetzungen. Außerdem bin ich von Kevin Floßmann als Trainer begeistert. Ich mag es, wenn Mannschaften motiviert und überzeugt ihren Weg gehen und sich dann nicht davon abhalten lassen.“

Ein Aufstieg der Kreisstädter würde auch den Abstiegskandidaten zugutekommen. „Dann hätten die Teams faire Bedingungen wie in den letzten Jahren und es würde am letzten Spieltag ein Stück Gewissheit herrschen.“

Bittere Ausfälle vor dem Saisonfinale

Vor dem wichtigen Heimspiel gegen Siemerode muss Großrudestedt allerdings personelle Rückschläge verkraften. Zwar steht ein Großteil des Kaders zur Verfügung, doch mehrere Verletzungen treffen den SV ausgerechnet in der entscheidenden Saisonphase besonders hart.

„Größtenteils sind alle Jungs fürs Wochenende da und absolut motiviert. Zu unseren Langzeitverletzten gesellen sich jetzt aber auch Dominik Liebig, Adrian Neff und meine Person. Wir haben uns in den letzten Wochen leider schlimmer verletzt und können in der entscheidenden Phase nicht mehr eingreifen.“

Damit fehlt den Großrudestedtern nicht nur wichtige Qualität auf dem Platz, sondern auch ihr Kapitän. Trotz aller Unsicherheiten glaubt Lendrich aber fest daran, dass die Geschichte am Ende ein gutes Ende nimmt.