„Wir haben mal wieder den einen Fehler zu viel gemacht“: TSV Zorneding II zieht den kürzeren

Der TSV Hohenbrunn holt sich den ersten Punkt der Saison gegen den ASV Glonn und bildet weiterhin das Schlusslicht der Tabelle.
„Hauptsache nicht verloren.“ Kosta Fotiadis war mit dem einen Punkt im Duell der Kreisklassen-Kellerkinder (gezwungenermaßen) zufrieden. „Natürlich hätte ich lieber gewonnen“, sagte der Glonner Spielertrainer, der nach seiner Achillessehenverletzung weiterhin nur zuschauen kann. „Zumal Hohenbrunn schlagbar gewesen wäre.“ Für die Gastgeber war es der erste Punktgewinn der Saison, den sie sich regelrecht erkämpft hatten. „Nicht ganz unverdient“, wie Fotiadis gestehen musste.
Nach einer ersten Halbzeit auf Augenhöhe, schien Glonn dem ersten Dreier nahe. Fabian Rumpel brachte den ASV in der 55. Minute in Führung. „Doch dann haben wir uns ein bisschen zu tief fallen lassen.“ Hohenbrunn nutzte das zum 1:1-Ausgleich (80.).
Den Gästen, bei denen Alhagie Jeng sein erstes Punktspiel absolvierte, fehlten Qualität und Quantität, um den entscheidenden Punch zu setzen. Glonn bleibt damit Vorletzter vor Hohenbrunn, das weiterhin die Rote Laterne hält.
„Wir haben schon wieder Punkte hergeschenkt“, ärgerte sich Michael Franz von Kreisklassist TSV Zorneding II. Zuvor hatte sein Team auswärts beim TSV Feldkirchen den Kürzeren gezogen und mit 1:2 (1:1) verloren. „Es ist schon ein bisschen frustrierend, denn wir betreiben immer wieder einen immens hohen Aufwand und stehen am Ende ohne das gewünschte Ergebnis da“, so Coach Franz nach dem vierten sieglosen Ligaspiel in Serie.
Dabei erwischten die Zornedinger den besseren Start und gingen durch Florian Rimböck (2.) nach einem Angriff über die linke Seite mit 1:0 in Führung. Doch postwendend fiel der Ausgleich nach einer Standardsituation (4.). In der zweiten Hälfte ermöglichte ein Zornedinger Abwehrschnitzer den Feldkirchener Siegtreffer (71.).
„Wir haben mal wieder den einen Fehler zu viel gemacht. Ich hoffe, wir lernen daraus“, so Coach Franz nach der bitteren Niederlage.