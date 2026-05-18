– Foto: Lea Bindewald

VfB Fallersleben II hat seine Erfolgsserie fortgesetzt und beim VfR Wilsche-Neubokel mit 3:1 gewonnen. Nach einer frühen Zwei-Tore-Führung kamen die Gastgeber zurück in die Begegnung und bestimmten phasenweise das Geschehen. Erst spät sorgten die Gäste für die endgültige Entscheidung. Mit dem vierten Sieg in Folge erobert Fallersleben II den neunten Tabellenplatz, während Wilsche-Neubokel weiterhin in einer schwierigen Phase steckt.

Die Gäste erwischten den besseren Beginn und schafften früh klare Verhältnisse. Bereits in der dritten Minute brachte Kevin Schäfer seine Mannschaft per Kopfball in Führung. Nur sieben Minuten später erhöhte er erneut und schnürte damit früh einen Doppelpack, nach dem er durch einen schönen Diagonalball in Szene gesetzt worden ist. „Wir haben losgelegt wie die Feuerwehr.“ merkte Fallersleben-Coach Cedric Wienhold an.

Nach der starken Anfangsphase veränderte sich die Begegnung allerdings. Während Fallersleben II etwas an Präsenz verlor, arbeitete sich Wilsche-Neubokel zunehmend in die Partie hinein und gewann vor allem in den Zweikämpfen mehr Zugriff.

„Danach hatte man das Gefühl, dass die Jungs einen gewissen Grad nachlassen und denken, dass es mit weniger Prozenten heute auch ganz normal klappen wird. Das war aber nicht der Fall, weil Wilsche einfach stärker geworden ist. Wir waren nicht mehr ganz so präsent in den Zweikämpfen.“ so Wienhold.

Die Gastgeber nutzten ihre stärkere Phase schließlich aus. In der 30. Minute verkürzte Mika Pieper auf 1:2 und brachte seine Mannschaft zurück in die Begegnung. „Ab der 30. bis zur 45. Minute war Wilsche deutlich besser im Spiel als wir.“

Mit dem knappen Spielstand ging es in die Halbzeit, ehe sich die Gäste nach dem Seitenwechsel wieder fingen. Fallersleben II stellte sein Anlaufverhalten um und bekam die Partie zunehmend besser unter Kontrolle. „Nach der Halbzeit haben wir geschaut, dass wir wieder ein bisschen mehr Pressing hineinbekommen und das Anlaufen besser bestimmen. Das hat dann ganz gut funktioniert. Wir haben das Spiel wieder besser im Griff bekommen.“

Zusätzliche Impulse brachten später mehrere personelle Veränderungen. Nach einer Stunde wechselte Fallersleben II gleich viermal und verlagerte das Geschehen in der Folge immer häufiger in die Hälfte der Gastgeber.

„Der Viererwechsel hat uns noch einmal ein bisschen mehr frische Luft gegeben. Das hat dann auch gleich Wirkung gezeigt.“

Die Gäste erspielten sich nun mehrere Möglichkeiten, ohne die Partie frühzeitig zu entscheiden. Erst kurz vor Schluss fiel die endgültige Entscheidung: Nach einer Ecke traf Ole Bassek in der 90. Minute zum 3:1-Endstand.

Die Einschätzung von Cedric Wienhold fiel nach dem Abpfiff klar aus: „Am Ende des Tages war es wirklich ein verdienter Sieg von uns. Auch in der Höhe war das meiner Meinung nach richtig.“

Für Fallersleben II war es der vierte Sieg in Folge, womit die Mannschaft aktuell den dritten Platz der Formtabelle belegt und auf Rang neun steht. Wilsche-Neubokel bleibt bei 32 Punkten und befindet sich weiter in einer schwierigeren Phase, aus den vergangenen acht Spielen gelang lediglich ein Sieg.

Nach dem spielfreien Pfingstwochenende empfängt Fallersleben II am 31. Mai den SV Gifhorn, während Wilsche-Neubokel beim HSV Hankensbüttel antritt.