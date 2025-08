"Wir haben Lehrgeld bezahlt, aber ich bin stolz auf meine Mannschaft"

In der ersten Halbzeit hatten die Gastgeber vier richtig gute Chancen – unter anderem durch Caner Özil und Philipp Einwiesel, die beide nur knapp am Tor vorbeiköpfen. SG-Keeper Kilian Schubert hat zudem zwei starke Paraden gezeigt und den Neuling im Spiel gehalten. "Zur Pause hätten wir gut und gerne 1:0 oder 2:0 führen können, aber auch TeBe hatte die Möglichkeit auf ein Tor. Es war eine erste Halbzeit auf Augenhöhe, mit Übergewicht auf unserer Seite", so Kevin Hetzel.

In der zweiten Halbzeit hatte zunächst Tennis Borussia in den ersten zwölf Minuten das Übergewicht und kam häufiger über die Außen. "Wir kassieren dann nach einer Ecke, bei der TeBe schon in der ersten Hälfte gefährlich war, das 0:1." Binnen einer Minute fällt auch noch das 0:2 nach einem Sonntagsschuss – Schubert pariert zunächst stark, doch beim Nachschuss ist er machtlos. "Danach haben wir wieder Kontrolle über das Spiel bekommen, Chancen kreiert und hinten aufgelöst – und kassieren kurze Zeit später in der 82. Minute das 0:3", stellt Kevin Hetzel fest.