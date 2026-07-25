„Wir haben keine ‚Söldner‘“

– Foto: Kim Müller

Im FuPa-Teamcheck spricht Alexander Migeod, Trainer des Penzliner SV in der Verbandsliga, über den bisherigen Verlauf der Vorbereitung, die personellen Veränderungen, die Stärken seiner Mannschaft und die Erwartungen an die neue Saison. Dabei macht er deutlich, welches Ziel für sein Team oberste Priorität hat.

Die Vorbereitung befindet sich beim Penzliner SV zwar noch in einer frühen Phase, dennoch zieht Migeod nach den ersten Eindrücken ein positives Fazit. Vor allem die Trainingsbeteiligung und der Auftakt beim ersten Testspiel stimmen den Trainer optimistisch.

„Wie gesagt, stehen wir erst am Anfang. Die Trainingsbeteiligung ist gut und der erste Test gegen die TSG verlief vielversprechend. Das gibt uns auf jeden Fall einen Schub für die nächsten Wochen“, sagt Alexander Migeod gegenüber FuPa.

Auf dem Transfermarkt gibt es bislang nur eine Veränderung im Kader. Max Ax wird dauerhaft aus der zweiten Mannschaft in den Verbandsligakader aufrücken. Parallel arbeitet der Verein noch an einem weiteren Transfer.

Vom Potenzial des Nachwuchsspielers ist der Trainer überzeugt.

„Max ist ein hoch veranlagter Junge. Er kam schon einmal in der letzten Saison zum Einsatz und konnte bereits einen Treffer erzielen. Von daher bin ich überzeugt, dass er den nächsten Schritt machen wird.“

Abgänge und wichtige Personalien

Demgegenüber stehen einige Abgänge. Richard Fassinger, Michael Kaul, der im Notfall weiterhin zur Verfügung steht, sowie Tyler Jeske haben den Verein verlassen. Weitere Wechsel erwartet Migeod derzeit nicht.

Besonders wichtig ist für den Trainer jedoch, dass zwei Leistungsträger dem Verein die Treue halten.

„Ich bin sehr froh, dass sich Leistungsträger wie Luca Schwenn und Gerome Gartz trotz attraktiver Angebote dazu entschieden haben, bei uns zu bleiben.“

Geschlossenheit als größte Stärke

Die Identität seiner Mannschaft sieht der Coach vor allem im Zusammenhalt und im Einsatzwillen. Gerade im Vergleich zu finanzstärkeren Konkurrenten betrachtet er diese Eigenschaften als entscheidenden Faktor.

„Meine Mannschaft lebt vom Willen und der mannschaftlichen Geschlossenheit. Wir haben keine ‚Söldner‘ und sehen dies als Motivation in Spielen gegen die finanzstarke Konkurrenz.“

Das Ziel ist klar definiert

Bei den Erwartungen an die Saison gibt es für den Trainer keine Zweifel. Die Marschroute ist eindeutig.

„Ganz klar: Nichtabstieg.“

Favoriten auf den Titel

Im Rennen um die Meisterschaft hat Alexander Migeod mehrere Mannschaften auf dem Zettel.

„Für mich sind das Pastow und Dynamo, aber auch Bentwisch und Malchow werden weit oben mitspielen.“