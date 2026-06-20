"Wir haben ja eine riesige Sache gemacht" FuPa stellt Aufsteiger vor: Der TSV Schlierbach schafft als Vizemeister der Kreisliga B6 Neckar/Fils über die Relegation nach 32 Jahren den Aufstieg in die Kreisliga A2. von red · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: TSV Schlierbach

Nach über drei Jahrzehnten des Wartens feiert der TSV Schlierbach die lang ersehnte Rückkehr in die Kreisliga A2 Neckar/Fils. Trainer Cesare D‘Agostino blickt auf eine emotionale Rettung sowie den anschließenden Relegationserfolg des Vizemeisters der Kreisliga B6 Neckar/Fils zurück und wagt einen Ausblick auf die kommende Saison.

Das Ende einer 32-jährigen Durststrecke

Die Erleichterung und die Freude beim frischgebackenen Aufsteiger sind riesig. Seit 32 Jahren war es dem Verein nicht mehr gelungen, den Sprung in die Kreisliga A zu schaffen – nun ist der historische Erfolg perfekt und sorgt für anhaltenden Jubel im Umfeld. „Wir werden die nächsten Tage auch noch feiern. Mal gucken, was da auf uns noch zukommt“, sagt Cesare D‘Agostino gegenüber FuPa und fügt hinzu: „Es ist ja jetzt 32 Jahre her, dass Schlierbach nicht mehr in die Kreisliga A aufgestiegen ist. Und ich denke mal, wir haben ja eine riesige Sache gemacht.“ Vom Tabellenkeller zum Relegationserfolg Dabei sah die sportliche Situation vor einigen Monaten noch gänzlich anders aus. Als der Trainer das Amt übernahm, stand die Mannschaft lediglich auf dem neunten Tabellenplatz – die Abstiegszone war bedrohlich nah. „Als ich diesen Job angenommen habe, war der TSV Schlierbach Neunter in der Tabelle, also der war dunkelrot“, erinnert sich Cesare D‘Agostino. Er ergänzt: „Wo ich mir auch Gedanken gemacht habe: Um Gottes Willen, wenn wir in die neue Kreisliga C absteigen, was mache ich? Gehe ich mit oder gehe ich nicht mit? Aber ja, ich wusste, dass ich sie mit meinem Können als Trainer, mit meiner Motivation, auf jeden Fall aus der roten Zone rausholen kann und mit Sicherheit uns hätte retten können.“ Dass am Ende sogar der zweite Platz heraussprang, übertraf die Erwartungen deutlich. „Dass dann halt dieser zweite Platz gekommen ist – wir haben das ja sehr gern genossen, das Ganze.“

– Foto: TSV Schlierbach

Die hohe Trainingsbeteiligung als Fundament Den Ausschlag für den Triumph über die Relegation gab vor allem die intensive und geschlossene Arbeit der Mannschaft. „Was war das Ausschlaggebende zum Aufstieg? Ich sage jetzt mal, das Team, also so wie wir gearbeitet haben, wir waren immer zwischen 15 und 20 Leute im Training“, erklärt Cesare D‘Agostino und führt fort: „Natürlich sieht man auch die Qualität, du kannst auch ganz anders trainieren. Und das war einfach die Stärke von der gesamten Mannschaft und was auch außerhalb von dem Team im Prinzip uns zugestanden ist und uns auch geholfen hat.“ Abschlussfahrt ohne den Trainer Als Belohnung für die harten Wochen steht für die Spieler nun eine gemeinsame Abschlussfahrt an. Am kommenden Wochenende reist das Team nach Düsseldorf, allerdings ohne seinen Trainer, der der Mannschaft bewusst ihren Freiraum lassen möchte. „Die Jungs haben was geplant, die gehen am nächsten Wochenende nach Düsseldorf, aber da werde ich nicht gehen“, sagt Cesare D‘Agostino und fügt hinzu: „Da ist eine Sache, ich bin halt Trainer und da müssen ja auch die Jungs feiern können. Und das passt dann halt so.“

– Foto: TSV Schlierbach