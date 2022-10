Victoria Jähnert gastierte mit dem FC Thüringen Weida am 12.08.2022 beim FC Schalke 04. – Foto: THOMAS GORLT

"Wir haben in Weida viel vor" Die Frauen des FC Thüringen Weida sind in bestechender Form. Nach fünf Spielen gab es noch keine Niederlage und die Weidaerinnen belegen Platz 1 in der Thüringenliga.

Ein Grund für den Erfolg ist Victoria Jähnert, die mit 14 Treffern die Torjägerliste anführt. Mit der Stürmerin sprechen wir über ihre Treffsicherheit, den Frauenfußball auf dem Roten Hügel und über die anstehenden Gegner...

Vicky, ihr spielt diese Saison erstmals in einer großen Thüringenliga, da beide Staffeln zusammengelegt wurden. Dadurch hat sich die Qualität in dieser Spielklasse gesteigert. Nun seid ihr nach fünf Spieltagen Tabellenführer. Hättest du das erwartet? Was ist das Erfolgsrezept der Weidaer Frauenmannschaft in dieser Saison?

Victoria Jähnert: Um ehrlich zu sein, hätte ich es nicht erwartet. Ich bin sehr stolz auf das Team! Für mich war es eine unglaubliche Mannschaftsleistung in den letzten Wochen. Bekanntermaßen erzählt der Koch nie von seinen Zutaten. Also bleibt auch dieses Erfolgsrezept erst einmal geheim. Ein Grund ist auch deine Treffsicherheit. Du hast nach fünf Spielen schon 14 Tore erzielt. Wie ist deine Topform zu begründen?

Victoria Jähnert: Ich fühle mich sehr wohl auf dem Roten Hügel und im Team. Die 14 Tore gehen nicht allein auf meine Kappe. Natürlich muss die gesamte Mannschaft seinen Teil leisten, damit vorne die Tore entstehen. Das gelingt uns diese Saison bisher gut. Mit Lucia Dessow vom EFC Ruhla hast du für die Torjägerkanone eine enge Verfolgerin. Sie hat auch schon 12 Tore diese Saison erzielt. Möchtest du diese Trophäe dieses Jahr auf den Roten Hügel holen? Und gibt es für dich ein persönliches Ziel wie viele Tore du schießen möchtest?

Victoria Jähnert: Ich gebe alles dafür, um die Torjägerkanone nach Weida zu holen. Damit könnten wir eine weitere Vereinsgeschichte schreiben, da es diesen Erfolg im Weidaer Frauenfußball noch nicht gab. Dennoch sehe ich auch die Möglichkeit in dieser Saison ganz oben zu stehen und der Meistertitel wäre mir natürlich lieber. Persönlich hab ich kein Ziel, aber ich habe ja eine Wette mit Vorstandsmitglied Hendrik Pohland laufen. Diese würde ich gewinnen, wenn am Ende 25 Tore hinter meinem Namen stehen.

Bereits 14 Mal durfte Vicky Jähnert diese Saison jubeln. – Foto: Thomas Gorlt

Am Wochenende spielt ihr gegen Saalfeld Titans. Noch nie ist es euch gelungen diese Mannschaft zu besiegen. Was muss am Sonntag passieren, damit euch der erste Sieg endlich gelingt?

Victoria Jähnert: Wir müssen da anknüpfen, wo wir die letzten Spiele aufgehört haben. Die Mannschaft hat großes Potenzial! Wenn wir wieder als Einheit auftreten und auch die unangenehmen Wege gehen, holen wir uns am Sonntag die drei Punkte.