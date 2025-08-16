"Wir haben in der ersten Pokalrunde ein starkes Zeichen gesetzt"

Motiviert bis in die Haarspitzen

„Wir haben in der ersten Pokalrunde mit einem 3:1 gegen den MSV Neuruppin, einen der Top-Favoriten der Brandenburgliga, ein starkes Zeichen gesetzt“, erklärt Kevin Hetzel. Der Respekt vor dem Gegner war groß, denn Neuruppin gilt als einer der Anwärter auf den Oberliga-Aufstieg. Doch die SG Union trat von Beginn an mit viel Energie und Kampfgeist auf. „Trotz enger Personaldecke waren wir bis in die Haarspitzen motiviert.“

Frühe Chancen für den Gegner

Die Gastgeber starteten druckvoll und erarbeiteten sich in den ersten 20 Minuten einige gefährliche Situationen. Torhüter Kilian Schubert war mehrfach gefordert und hielt Union mit einigen Paraden im Spiel. „Neuruppin hatte in den ersten 20 Minuten einige gefährliche Situationen“, so Hetzel.

Union schlägt zum richtigen Zeitpunkt zu

Mit zunehmender Spieldauer übernahmen die Gäste mehr Kontrolle. In der 23. Minute belohnte sich Union für den engagierten Auftritt: Vico Mücke traf zur 1:0-Führung. Die Klosterfelder blieben aggressiv und setzten weiter Nadelstiche. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erhöhte Caner Özcin auf 2:0 – ein psychologisch enorm wichtiger Treffer. „Wir haben danach schnell mehr Spielkontrolle bekommen, mehr vom Spiel gehabt und die Tore zum richtigen Zeitpunkt erzielt“, betont Hetzel.

Kurzes Zittern nach dem Anschluss

Nach dem Seitenwechsel sorgte MSV-Spieler Rafael Conrado Prudente in der 58. Minute für den 1:2-Anschluss. Die Hoffnung des Gastgebers auf eine Wende währte jedoch nur drei Minuten. In der 61. Minute stellte Philip Einsiedel den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her.

Möglichkeit auf höhere Führung verpasst

In der Schlussphase ergaben sich für die SG Union weitere Gelegenheiten, das Ergebnis deutlicher zu gestalten. „Hinten raus hätten wir das Ergebnis sogar noch klarer gestalten können, wenn wir den Deckel früher draufgemacht hätten“, erklärt Hetzel. Die Defensive blieb aufmerksam, Schubert parierte sicher, und die eingewechselten Henrik Markhoff, Michel Sobek und Finn Ernemann halfen, den Sieg souverän ins Ziel zu bringen.

Wichtiger Schub für die kommenden Aufgaben

Mit dem 3:1-Auswärtserfolg zieht Union Klosterfelde in die zweite Runde des Landespokals ein. „Alles in allem bin ich sehr glücklich, dass wir nach den beiden Auftaktniederlagen in der Oberliga mit einem positiven Erlebnis nach Hause fahren konnten“, bilanziert Hetzel. Der Sieg gibt nicht nur sportlich, sondern auch mental Auftrieb für die nächsten Aufgaben.

Fokus auf Viktoria Berlin

Am Sonntag, 24. August, geht es in der Oberliga weiter. Dann empfängt die SG Union um 14 Uhr den FC Viktoria 1889 Berlin. „Wir wollen jetzt nächste Woche zu Hause gegen Viktoria die ersten Punkte einfahren“, kündigt Hetzel an. Der Pokalerfolg soll der Auftakt zu einer Aufholjagd in der Liga sein – und das Vertrauen in die eigenen Stärken ist nach diesem Auftritt in Neuruppin zurück.