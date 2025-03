"Wir haben in den wichtigen Phasen die Tore gemacht"

Vor dem Spiel hatte Germania Bleckenstedt die Möglichkeit, an den Freien Turnern vorbeizuziehen. Letztendlich zog FT Braunschweig mit einem Heimsieg aber von den Gäste davon und tankten ordentlich Selbstbewusstsein für das Spitzenspiel am kommenden Freitag..

Bleckenstedt startete eigentlich recht gut in die Partie, doch in der positiven Phase der Gäste, schlug das Heimteam direkt zu. Nach sechs Minuten vollendete Maximilian Moslener eine Hereingabe von Demir Siranidis zum 1:0. "Das hat uns zwar Sicherheit gegeben, aber im Spiel mit dem Ball waren wir noch nicht richtig im Flow, sodass wir offensiv etwas umgestellt haben." so Gian Luca Renner, Co-Trainer der Freien Turner.

Auch in der 30. Minute legte Siranidis wieder auf; diesmal vollstreckte Christian Lemke die einstudierte Eckballvariante. Mit der 2:0-Führung ging es dann in die Kabine. "Wir wussten, dass es ein tückisches Ergebnis ist und dass die zweite Halbzeit sehr schwer werden würde." so Gian Luca Renner. Und das bewahrheitete sich auch. Die Gäste kamen mit richtig viel Druck aus der Halbzeit und schlugen auch zu. Einen Standard konnte die Hintermannschaft der Freien Turner nicht richtig klären und Lamin Jatta erzielte den Anschlusstreffer.

"Wir mussten zehn bis 15 Minuten richtig Druck aushalten und schafften dies, weil jeder alles reingeworfen hat." erzählte Renner. Genau in dieser Drangphase von Bleckenstedt legte Meinecke für Timon Hallmann auf, der mit seinem achten Saisontor den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her stellte. "Danach war das Momentum dann wieder auf unserer Seite." so Renner.

Bleckenstedt machte dann auf und warf alles nach vorne, wodurch sich FT Braunschweig deutlich mehr Räume ebneten. "Das haben wir gnadenlos bestraft." so Renner. Per Kopf erzielte Marvin Fricke in der 74. Minute das vierte Tor. Nur sieben Minuten später setzte sich Demir Siranidis im Eins-gegen-Eins stark durch und legte den Ball in den Rückraum, wo Luca Faustmann stand, der sein achtes Saisontor erzielte und Bleckenstedt das fünfte Tor des Tages einschenkte.

"Wir haben uns am Ende in einen kleinen Rausch gespielt und dann die Angriffe von Bleckenstedt sehr erwachsen wegverteidigt." so Renner weiter. So konnte das Heimteam einen 5:1-Heimsieg feiern und gewann auch das vierte Spiel in Serie gegen Bleckenstedt. Tabellarisch sprang FT Braunschweig auf Platz drei vor und vergrößerte den Abstand auf die Gäste auf sechs Punkte.

Gian Luca Renner abschließend: "Wir Trainer haben dem Team ein großes Kompliment ausgesprochen für die Leistung, vor allem direkt nach der Halbzeit. Das war der Start, den wir uns gewünscht haben, damit wir mit Rückenwind in das Spitzenspiel am Freitag gegen Wolfenbüttel gehen." Bleckenstedt hingegen empfängt am Sonntag BSC Acosta.