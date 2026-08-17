„Wir haben immer daran geglaubt“: Rotenberg siegt spät

Der RSV Göttingen erwischte den besseren Start und setzte den SV Rotenberg früh massiv unter Druck. Bereits in den ersten 15 Minuten boten sich den Gastgebern zahlreiche Möglichkeiten, insbesondere nach Standardsituationen. RSV-Trainer Lasse Ahl sah seine Mannschaft in dieser Phase klar im Vorteil.

Rotenberg hatte zunächst große Mühe, in die Partie zu finden. Co-Trainer Pascal Bigalke räumte ein, dass seine Mannschaft in der Anfangsphase auch das nötige Glück hatte.

„Wir müssen in den ersten 15 Minuten 2:0 in Führung gehen, da haben wir sechs bis sieben Standards, die sehr gefährlich waren.“

„Wir hatten in der Anfangsphase wirklich extrem viel Glück. Wenn es nach zehn Minuten 2:0 für RSV steht, dürfen wir uns nicht beschweren, dann ist das Spiel wahrscheinlich weg.“

Rotenberg kam mit dem hohen Anlaufen der Gastgeber nicht wirklich klar. „Wir hatten extrem viel Mühe, ins Spiel zu kommen, RSV hat uns extrem gepresst und bei uns war jeder zweite Ball weg“, sagte Pascal Bigalke.

Erst nach rund 25 Minuten fand Rotenberg besser in die Begegnung. Die Gäste nahmen die Zweikämpfe zunehmend an und konnten sich bis zur Pause selbst drei klare Torchancen erspielen. Doch auch diese blieben ungenutzt.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein deutlich ausgeglicheneres Spiel. Beide Mannschaften kämpften um jeden Ball, ohne sich zunächst klare Chancen zu erarbeiten. Geismar hatte zwar erneut mehrere Standardsituationen, spielte diese jedoch nicht konsequent genug aus.

„In der zweiten Hälfte war es ein komplett ausgeglichenes Spiel mit viel Einsatz und vielen Zweikämpfen, ohne dass eine Mannschaft nennenswerte Chancen hatte“, bilanzierte Pascal Bigalke.

Dann schlug Rotenberg spät zu. In der 87. Minute erzielte Nick Hetterscheidt den entscheidenden Treffer zum 1:0. Für Göttingen war das besonders bitter, nachdem die Gastgeber vor allem in der Anfangsphase zahlreiche Möglichkeiten gehabt hatten.

„Dann verlierst du mit dem einzigen Torschuss des Gegners in der zweiten Halbzeit ein Spiel. Das ist sehr bitter“, sagte Lasse Ahl.

Auf Seiten der Gäste überwog dagegen die Freude über einen Erfolg, der nach Einschätzung des eigenen Co-Trainers durchaus glücklich zustande kam. Entscheidend war, dass Rotenberg trotz der schwierigen Anfangsphase bis zum Schluss an die eigene Chance glaubte.

„Man muss der Mannschaft ein Kompliment machen. Wir haben immer daran geglaubt, dass wir noch ein Tor schießen können und defensiv haben wir nach der ersten Viertelstunde nichts anbrennen lassen.“

Auch Pascal Bigalke wollte den Sieg nicht größer machen, als er war: „Am Ende hatte dieses Spiel eigentlich keinen Sieger verdient, von daher ein etwas glücklicher Auswärtssieg, den wir aber natürlich gerne mitnehmen.“

Für Geismar blieb dagegen die Erkenntnis, dass die eigenen Möglichkeiten nicht genutzt wurden. Lasse Ahl sah darin ein grundsätzliches Problem seiner Mannschaft: „Momentan ist das so ein bisschen unser Thema, dass uns der letzte ‚Wille‘ fehlt, das Tor zur Not auch zu erzwingen.“