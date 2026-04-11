„Wir haben immer auf Sieg gespielt“ – Meppen behauptet sich im Derby

Doch die Antwort der Gastgeber folgte zügig: In der 23. Minute traf Tom Winnemöller zum 1:1-Ausgleich. Der Mittelstürmer nutzte eine der ersten klaren Möglichkeiten des SCSV und stellte den Spielverlauf damit früh wieder auf Anfang. In der Folge entwickelte sich eine ausgeglichene Begegnung, in der beide Mannschaften ihre Phasen hatten. Weitere Tore fielen jedoch nicht mehr. .

Die Gäste aus Meppen erwischten den besseren Start in die Partie. Bereits in der 14. Minute brachte Hinnenkamp seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Die Anfangsphase gehörte klar den Gästen, die früh Druck entwickelten und Spelle vor Probleme stellten.

Das Remis hat Auswirkungen auf die enge Tabellensituation im oberen Mittelfeld. Spelle kommt nach dem 25. Spiel auf 39 Punkte und bleibt Fünfter. Der Rückstand auf Rang vier beträgt nun einen Zähler.

Meppen II behauptet mit 40 Punkten den vierten Tabellenplatz und bleibt damit in Schlagdistanz zu den Spitzenrängen. Gleichzeitig setzt die Mannschaft ihre Serie ohne Niederlage im Derby fort.

„Ganz starke Anfangsphase“

Meppens Trainer Carsten Stammermann zeigte sich nach der Partie zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Wir haben auch das vierte Derby nicht verloren. Wir haben eine ganz starke Anfangsphase gespielt und leider Spelle durch unseren Fehler ins Spiel gebracht“, erklärte er.

Trotz des Ausgleichs habe sein Team die Kontrolle nicht verloren: „Dennoch haben wir wieder ins Spiel gefunden und immer auf Sieg gespielt.“ Abschließend betonte Stammermann die Entwicklung seiner Mannschaft: „Ich bin sehr, sehr stolz auf die Entwicklung dieser Mannschaft.“

Für Spelle bedeutet das Unentschieden eine verpasste Gelegenheit, an den direkten Konkurrenten heranzurücken. Zwar zeigte die Mannschaft nach frühem Rückstand eine Reaktion, konnte daraus jedoch keinen entscheidenden Vorteil ziehen.

So bleibt es im oberen Tabellendrittel bei engen Abständen – mit weiterhin offenem Ausgang im Rennen um die vorderen Plätze.