„Wir haben immer an uns geglaubt“

Der 1. FC Kleve kann am Sonntag, 15.15 Uhr, beim SV Biemenhorst entspannt in die letzten 90 Minuten der Saison 2024/25 starten. Die Mannschaft hat am vergangenen Sonntag durch ihren 2:0-Sieg in der Heimpartie gegen den TVD Velbert, dem achten Spiel in Folge ohne Niederlage, die letzten Zweifel daran beseitigt, dass sie ab dem Sommer in ihre achte Saison in der Oberliga gehen wird. Umut Akpinar, seit 2017 Trainer des Teams, spricht im Interview über eine Spielzeit mit Höhen sowie Tiefen und wagt einen Blick voraus auf die kommende Saison.

Akpinar Wir haben einen großen Umbruch gehabt und mussten viele neue und junge Spieler einbauen. Das hat einige Zeit gedauert. Zudem hatten wir in der Hinrunde enormes Verletzungspech. Wir mussten bei ETB Schwarz-Weiß Essen sogar drei A-Jugend-Spieler einsetzen. Erst gegen Ende der Hinrunde sind wir richtig in Fahrt gekommen. Mit unserer Rückrunde war ich dann bis auf eine Ausnahme sehr zufrieden.

Die Ausnahme dürfte das Spiel beim VfB Hilden gewesen sein, als es nach einer blutleeren Vorstellung eine 0:4-Niederlage gesetzt hat.

Akpinar Diese Partie war der Tiefpunkt der Saison. Was davor in der Rückrunde war und was danach passiert ist, war richtig gut. Doch gegen den VfB Hilden hat nichts gestimmt.

Sie haben die Mannschaft anschließend öffentlich sehr hart kritisiert, was ansonsten nicht Ihre Art ist.

Akpinar Ich bin der Meinung, dass es eigentlich besser ist, alles intern zu besprechen. Doch in Hilden musste ich einmal nach außen klar kommunizieren, dass ich so eine Leistung nicht akzeptiere. Wir hatten eine Woche zuvor beim 0:0 gegen den Tabellenführer SSVg Velbert überzeugt. Ich hatte anschließend in Hilden den Eindruck, dass die Spieler zu selbstzufrieden waren und gedacht haben, dass mit dem Klassenerhalt würde schon von alleine klappen. Deshalb bin ich in meiner Kritik sehr deutlich geworden.

Der 1. FC Kleve hat seitdem acht Spiele in Folge nicht verloren. Braucht die Mannschaft also eine klare Ansage?

Akpinar Eigentlich nicht. Die Spieler wussten auch selbst, dass sie kein gutes Spiel gemacht hatten. Ich wollte die Jungs sensibilisieren, was geklappt hat. Wir haben seitdem sehr stark gespielt. Das war auch nötig, um in der Oberliga zu bleiben.

Was hat Sie in dieser Saison besonders gefreut?

Akpinar Die Entwicklung der Mannschaft. Einige junge Spieler wie Verteidiger Memlan Darwish oder Stürmer Dario Gerling haben große Schritte nach vorne gemacht. Es war anfangs nicht einfach für sie, weil sie nicht erste Wahl waren. Doch sie haben hart an sich gearbeitet. Memlan Darwish ist in der Defensive ein wichtiger Faktor geworden. Und weil Dario Gerling sich in der Offensive so gut entwickelt hat, konnten wir Niklas Klein-Wiele wieder ins defensive Mittelfeld zurückziehen. Das hat unserem Spiel gutgetan. Auch Nermin Badnjevic und Justin Francis, die ebenfalls im Sommer gekommen sind, haben einen Sprung gemacht.

Worüber waren Sie in dieser Saison enttäuscht?

Akpinar Über die große Enttäuschung haben wir schon gesprochen, das Spiel in Hilden. Aber auch unser Start in die Saison war eine kleine Enttäuschung für mich. Wir haben die ersten Spiele beim Mülheimer FC und gegen den FC Büderich nach einer 1:0-Führung noch mit 2:1 verloren. Das war so ärgerlich, weil wir in beiden Partien einige gute Torchancen hatten und vermeidbare Treffer kassiert haben. Deshalb standen wir direkt ein wenig unter Druck.

Haben Sie je am Klassenerhalt gezweifelt?

Akpinar Nicht einen Moment – auch mein Trainerteam und die Mannschaft nicht. Wir haben uns nicht beirren lassen. Natürlich war es eine Saison mit vielen Hindernissen. Doch wir hatten uns auch darauf eingestellt, dass es kein leichtes Jahr werden würde. Wir sind immer unserer Linie treu geblieben, haben immer an uns geglaubt und nie die Köpfe hängen lassen. Das war der Schlüssel zum guten Abschneiden in der Rückrunde.

Gibt es einen Aufsteiger der Saison beim 1. FC Kleve

Akpinar Torhüter Henning Divis. Es ist Wahnsinn: Er ist aus der Bezirksliga gekommen und tritt wie ein Oberliga-Torhüter auf. Er hat Stammkeeper Ahmed Taner immer überragend vertreten. Henning strahlt eine enorme Ruhe aus und hat ein großes Selbstvertrauen.

Es gehen erneut wichtige Spieler wie Luca Thuyl, Nedzad Dragovic oder Pascal Hühner. Trotzdem fällt der Umbruch offenbar nicht so groß wie vor einem Jahr aus.

Akpinar Wir müssen von der Stammelf der vergangenen Wochen in der Tat nur Luca Thuyl ersetzen. Das ist aber ein Riesenverlust, weil er für mich der beste Spieler der Liga auf der Zehner-Position ist. Wir haben mit Nedzad Dragovic und Pascal Hühner zudem absolute Führungsspieler und Leistungsträger verloren, die auch sehr wichtig für die Kabine waren.

Die Lücken wurden bislang nur mit jungen Akteuren geschlossen. Droht also ein weiteres Jahr im Abstiegskampf?

Akpinar Für uns wird es wieder nur um den Klassenerhalt gehen. Wenn man sieht, wie gut die Liga besetzt ist, dann können wir uns kein anderes Ziel setzen.

Sind Sie zufrieden mit dem Kader, der Ihnen bislang für die neue Saison zur Verfügung steht?

Akpinar Wir suchen noch zwei Verstärkungen und halten Augen und Ohren offen. Wir brauchen auch noch gestandene Akteure, weil wir ja sehr erfahrene Spieler verloren haben.

Auf welchen Positionen muss sich der 1. FC Kleve verstärken?

Akpinar Optimal wäre es, wenn wir einen Akteur verpflichten könnten, der in der Innenverteidigung und im defensiven Mittelfeld spielen kann. Und auch auf den Außenbahnen müssen wir uns noch verstärken.

Am Sonntag geht es zum Abschluss zum SV Biemenhorst. Wie lautet Ihr Ziel?

Akpinar Wir müssen zwar auf wichtige Spieler wie Innenverteidiger Philipp Divis, den wir nicht einsetzen wollen, weil er sich die zehnte Gelbe Karte einhandeln könnte und dann im ersten Spiel der neuen Saison gesperrt wäre, und Memlan Darwish, der Knieprobleme hat, verzichten. Doch wir wollen unsere Serie fortsetzen – egal, mit welcher Mannschaft wir auflaufen.

Joachim Schwenk führte das Gespräch