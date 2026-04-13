„Wir haben hochverdient 1:0 gewonnen“, Thiede kämpft sich durch

Schon vor Anpfiff waren die Voraussetzungen alles andere als optimal. „Wir waren dezimiert. Wir hatten nur zwei Auswechselspieler, weil wir viele Krankheitsfälle haben, Urlauber und auch Verletzte“, erklärte Yüksel Altinkaya. Die personelle Situation ließ kaum Spielraum: „Wir hatten keine Chance, dass wir mit den elf Leuten durchspielen wollen.“

Dennoch legte der FC Viktoria Thiede furios los. „Wir haben losgelegt wie die Feuerwehr“, sagte Yüksel Altinkaya und genau das spiegelte sich auf dem Platz wider. Bereits in den Anfangsminuten erspielten sich die Gastgeber mehrere hochkarätige Chancen. „Da muss es nach zwei, drei Minuten 1:0 stehen für uns. Wie gesagt, es muss.“

Die frühe Führung fiel schließlich in der 7. Minute: Nach „hervorragender Vorarbeit von Marvin Pramme und Nico Baatz“ traf Devin Joel Liehr zum 1:0. Es war der verdiente Lohn für eine dominante Anfangsphase.

Auch danach blieb der FC Viktoria Thiede die klar bessere Mannschaft. „Wir haben in der ersten Halbzeit super gespielt. Sehr gut gespielt. Haben Gitter kaum zur Entfaltung kommen lassen“, so Yüksel Altinkaya. Die Gäste blieben offensiv nahezu wirkungslos: „Gitter hatte keine Torchancen in der ersten Halbzeit.“

Trotz zahlreicher Möglichkeiten versäumte es Thiede jedoch, das Ergebnis deutlicher zu gestalten. „Wir hätten zur Halbzeit eigentlich 2-3:0 führen müssen. Haben mehrere Eins-gegen-eins-Gelegenheiten gehabt und sind auch in Überzahl auf das Tor zugegangen. Aber leider haben wir da nur ein Tor gemacht.“

Nach dem Seitenwechsel kam der SC Gitter mit mehr Energie aus der Kabine. „In der zweiten Halbzeit hat man gesehen, dass Gitter sich was vorgenommen hat“, berichtete Yüksel Altinkaya. Seine Mannschaft benötigte einige Minuten, um wieder Zugriff auf das Spiel zu bekommen: „Wir haben zehn bis fünfzehn Minuten gebraucht, bis wir wieder ins Spiel gefunden haben.“

In der Folge boten sich dem FC Viktoria Thiede erneut Chancen, vor allem über Umschaltmomente. Doch die Entscheidung blieb aus und so entwickelte sich in der Schlussphase eine intensive Abwehrschlacht.

Hier ragten vor allem zwei Akteure heraus: „Da muss man den einen oder anderen hervorheben. Insbesondere Dennis Schmidt und auch Mohamed Olusal, die momentan auch die Garanten dafür sind, dass wir die Mannschaft sind mit den wenigsten Gegentoren.“ Gemeinsam mit der Viererkette hielt das Defensivbollwerk stand: „Wir haben in der Viererkette super zusammengehalten und haben alles abgewehrt, was kam.“

Auch wenn es am Ende eng wurde, klare Torchancen hatte der SC Gitter nicht wirklich. „Gitter hatte auch keine klaren Einschussmöglichkeiten. Von dem her war der Sieg hochverdient.“

Ein Sieg, der jedoch Substanz kostete: „Hat aber viel Kraft gekostet. Ein sehr schwieriges Spiel.“