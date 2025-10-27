„Wir haben Hildesheim richtig gefordert“ – MTV verliert unglücklich

Der MTV Wolfenbüttel hat am Freitagabend beim VfV Borussia 06 Hildesheim eine bittere 1:2-Niederlage hinnehmen müssen. Trotz starker Leistung und zahlreicher Chancen reichte es für die Mannschaft von Trainer Deniz Dogan nicht zu einem Punktgewinn.
„Das Spiel war sehr intensiv, aber unbestritten ein sehr gutes Spiel von uns“, betonte Dogan nach Abpfiff. Nach einer unruhigen Anfangsphase kam sein Team immer besser in die Partie – und durfte sich früh belohnen: Hadi Abou-Raya brachte den MTV nach 17 Minuten in Führung. Zuvor hatte MTV-Keeper Ömer Güzel bereits einen zweifelhaften Strafstoß der Gastgeber pariert.
„Meiner Meinung nach war der Elfmeter unberechtigt“, sagte Dogan. „Vorher gibt es ein klares Foul an unserem Kapitän, das nicht gepfiffen wird. Danach lässt die Schiedsrichterin weiterspielen, und es gibt den Strafstoß – völlig unverständlich.“
Nach dem gehaltenen Elfer spielte Wolfenbüttel befreit auf, kontrollierte die Partie und hätte noch vor der Pause erhöhen können. „Wir hätten auf 2:0 stellen müssen“, ärgerte sich Dogan. „Akram hatte noch einen Lattenschuss. Wir haben das Spiel wirklich kontrolliert und dominiert.“
Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Hildesheim kaltschnäuzig: In der 57. Minute glich Mahdi Kahled Biso mit einer Schussflanke zum 1:1 aus, nur vier Minuten später traf er nach einem Standard erneut (61.). „Beim zweiten Tor sah unser Torwart leider nicht gut aus“, gab Dogan offen zu.
Trotzdem blieb der MTV bis zum Schluss gefährlich. „Wir hatten zahlreiche Torchancen, aber uns nicht belohnt“, so der Trainer. „Hildesheim hat die Punkte glücklich gehalten. Das gehört dazu – sie sind oben, sie haben das Glück. Wir müssen uns das weiter hart erarbeiten.“
VfV Borussia 06 Hildesheim – MTV Wolfenbüttel 2:1
VfV Borussia 06 Hildesheim: Lennart Schulze Kökelsum, Yannik Schulze, Tom Joshua Kinitz, Klaas Gatermann, Karsan Doski (94. Leon Arizanov), Jo-Willem Tewes, Mick Gudra (89. Maximilian Kohl), Robin Wedemeier (52. Tim Friedrich), Thomas Kellogg Case (77. Yusuf-Islam Akdas), Mahdi Kahled Biso, Louis Malina (83. Fred Mc Mensah Quarshie) - Trainer: Ridha Kitar
MTV Wolfenbüttel: Ömer Güzel, Johannes Patz, Blerian Halimi, Fabian Henke (61. Maximilian Moslener), Felix Lange, Nils Göwecke (67. Yannick Könnecker), Hadi Abou-Raya (72. Marvin Oktay), Hannes Joppich (54. Andre Linek), Niklas Richter, Akram-Dine Mohamadou, Ben Böder - Trainer: Deniz Dogan
Schiedsrichter: Celina-Sophie Böhm - Zuschauer: 548
Tore: 0:1 Hadi Abou-Raya (17.), 1:1 Mahdi Kahled Biso (57.), 2:1 Mahdi Kahled Biso (61.)