„Wir haben Hildesheim richtig gefordert" – MTV verliert unglücklich Abou-Raya trifft früh, doch Hildesheim dreht die Partie mit Doppelschlag

Der MTV Wolfenbüttel hat am Freitagabend beim VfV Borussia 06 Hildesheim eine bittere 1:2-Niederlage hinnehmen müssen. Trotz starker Leistung und zahlreicher Chancen reichte es für die Mannschaft von Trainer Deniz Dogan nicht zu einem Punktgewinn.

„Das Spiel war sehr intensiv, aber unbestritten ein sehr gutes Spiel von uns“, betonte Dogan nach Abpfiff. Nach einer unruhigen Anfangsphase kam sein Team immer besser in die Partie – und durfte sich früh belohnen: Hadi Abou-Raya brachte den MTV nach 17 Minuten in Führung. Zuvor hatte MTV-Keeper Ömer Güzel bereits einen zweifelhaften Strafstoß der Gastgeber pariert. Fr., 24.10.2025, 19:00 Uhr VfV Borussia 06 Hildesheim VfV Hildesh. MTV Wolfenbüttel MTV Wolfenb. 2 1 Abpfiff

„Meiner Meinung nach war der Elfmeter unberechtigt“, sagte Dogan. „Vorher gibt es ein klares Foul an unserem Kapitän, das nicht gepfiffen wird. Danach lässt die Schiedsrichterin weiterspielen, und es gibt den Strafstoß – völlig unverständlich.“ Nach dem gehaltenen Elfer spielte Wolfenbüttel befreit auf, kontrollierte die Partie und hätte noch vor der Pause erhöhen können. „Wir hätten auf 2:0 stellen müssen“, ärgerte sich Dogan. „Akram hatte noch einen Lattenschuss. Wir haben das Spiel wirklich kontrolliert und dominiert.“