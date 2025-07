„Wir haben heute den Ernstfall geprobt“: Keine Experimente bei Karlsfeld

„Es war unser bisher bestes Spiel – nicht nur vom Ergebnis her, sondern auch spielerisch”, sagte Flo Beutlhauser aus dem Trainerteam der Eintracht. Und weiter: „Wir haben heute den Ernstfall geprobt.” Mit Fabian Barth stand nur ein Neuzugang in der Startelf. Der Ex-Ampermochinger zeigte, dass sein Killerinstinkt auch drei Ligen höher funktioniert. In der 32. Minute brachte er die Eintracht nach Vorarbeit von Bastian Kirschner in Führung. Beim 2:0 ließ Barth den Ball nach einem Pass auf rechts clever passieren, sodass Jonas Kuhn sein Tempo ausspielen konnte. Dessen Assist versenkte Chris Traub (38.). Die Führung zur Pause war verdient, denn neben schönen Spielzügen stimmte auch das Defensivverhalten. Karlsfeld ließ nichts zu.

Bastian Kirschner muss verletzt vom Platz