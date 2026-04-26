„Wir haben haushoch verdient gewonnen“ - Überraschungssieg des MTV

– Foto: Steffi Rathje

Der MTV Wolfenbüttel hat im Kampf um den Klassenverbleib ein Ausrufezeichen gesetzt. Gegen den Tabellenvierten VfV Borussia 06 Hildesheim gewann der Aufsteiger überraschend deutlich mit 6:2 und verbesserte sich nach dem 27. Spieltag mit nun 32 Punkten auf Rang zwölf.

Von Beginn an präsentierte sich der MTV aggressiv gegen den Ball, aufmerksam in den Zweikämpfen und mutig im Spiel nach vorne. Trainer Deniz Dogan sprach nach dem Spiel von einer nahezu kompletten Vorstellung.

Im Tabellenbild war die Ausgangslage klar verteilt: Der MTV Wolfenbüttel ging als Viertletzter mit 29 Punkten in die Partie, der VfV Borussia 06 Hildesheim reiste als Vierter mit 43 Zählern an. Auf dem Platz jedoch drehte sich das Kräfteverhältnis früh zugunsten der Gastgeber.

„Es war eigentlich ein Top-Spiel, muss man einfach sagen. Wir haben auch echt haushoch verdient gewonnen, auch in der Höhe. Wir haben noch ein paar Tore liegen lassen“, sagte Dogan.

Nach einer halben Stunde brachte Mohamadou die Gastgeber in Führung (32.). Kurz vor der Pause erhöhte Joppich auf 2:0 (45.) und belohnte eine starke erste Halbzeit der Wolfenbütteler, die dem Favoriten kaum Räume ließen.

„Wir sind es sehr konzentriert angegangen, waren gegen den Ball sehr stark, haben Eins-gegen-eins-Duelle gesucht und haben es dem Gegner brutal schwer gemacht, sich überhaupt zu entfalten“, erklärte Dogan.

Offensivwucht nach der Pause

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Wolfenbüttel klar tonangebend. Moslener traf zum 3:0 (59.), ehe Mc Mensah Quarshie für Hildesheim verkürzte (62.). Die Antwort folgte umgehend: Klöppelt stellte nur eine Minute später auf 4:1 (63.).

Spätestens mit dem zweiten Treffer von Mohamadou zum 5:1 (71.) war die Begegnung entschieden. Case gelang für die Gäste noch das 5:2 (80.), ehe Joppich mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt setzte (88.).

„Wenn wir den Ball hatten, haben wir unser Spiel einfach aufgezogen mit vielen Kombinationsspielen, aber auch in der Tiefe waren wir sehr variabel, so dass Hildesheim gar nichts entgegensetzen konnte“, sagte Dogan.

Mit dem Sieg zog der MTV in der Tabelle am BSV Rehden vorbei und steht nun auf Rang zwölf. Hildesheim bleibt mit 43 Punkten Vierter, verpasste aber die Chance, Druck auf die Spitzengruppe auszuüben.

Dogan richtete den Blick trotz des Kantersiegs schnell nach vorne: „Heute genießen wir den Tag, aber jetzt haben wir noch drei wichtige Spiele. Die müssen wir genauso angehen.“