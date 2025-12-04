Thorsten Wiethege

"Wir haben gezeigt, was in uns steckt" TuS Harpen im Wintercheck TuS Harpen

Der TuS Harpen geht als Tabellenzehnter der Landesliga Westfalen Staffel 3 in die Winterpause. Wir haben mit Trainer Björn Lübbehusen über die Achterbahnfahrt der Hinrunde gesprochen.

Wie fällt euer sportliches Fazit zur Hinrunde aus – entspricht Platz 10 euren Erwartungen?

„Aufgrund von Platz 6 in der letzten Saison und Platz 4 in der Rückrunde haben wir uns schon eine bessere Platzierung ausgerechnet. Noch ist die Liga bis Platz 5 aber sehr eng zusammen.“ Welche Aspekte der Hinrunde machen euch besonders zufrieden – wo lief es gut?

„Das ist schwierig zu sagen, weil wir sehr gut gestartet sind, dann lief es sieben Spiele gar nicht und dann haben wir wieder stark aufgehört. Besonders zufrieden kann man daher mit dem Charakter der Mannschaft sein, weil wir nicht zusammengebrochen sind.“

Wo seht ihr im Team aktuell noch Verbesserungsbedarf für die Rückrunde?

„Wir möchten gerne ein zweites System einstudieren und im Pressing variabler werden.“ Gab es Spiele oder Phasen, die gezeigt haben, dass noch mehr Potenzial vorhanden ist?

„Definitiv. Aus den ersten vier Spielen haben wir zehn Punkte geholt – da haben wir schon gezeigt, was in uns steckt.“