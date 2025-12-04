"Wir haben gezeigt, was in uns steckt"

Wie fällt euer sportliches Fazit zur Hinrunde aus – entspricht Platz 10 euren Erwartungen?
„Aufgrund von Platz 6 in der letzten Saison und Platz 4 in der Rückrunde haben wir uns schon eine bessere Platzierung ausgerechnet. Noch ist die Liga bis Platz 5 aber sehr eng zusammen.“
Welche Aspekte der Hinrunde machen euch besonders zufrieden – wo lief es gut?
„Das ist schwierig zu sagen, weil wir sehr gut gestartet sind, dann lief es sieben Spiele gar nicht und dann haben wir wieder stark aufgehört. Besonders zufrieden kann man daher mit dem Charakter der Mannschaft sein, weil wir nicht zusammengebrochen sind.“
Wo seht ihr im Team aktuell noch Verbesserungsbedarf für die Rückrunde?
„Wir möchten gerne ein zweites System einstudieren und im Pressing variabler werden.“
Gab es Spiele oder Phasen, die gezeigt haben, dass noch mehr Potenzial vorhanden ist?
„Definitiv. Aus den ersten vier Spielen haben wir zehn Punkte geholt – da haben wir schon gezeigt, was in uns steckt.“
Wie bewertet ihr die Konkurrenz in Staffel 3 – schwerer als erwartet?
„Von der Qualität ist die Liga denke ich genauso stark wie letzte Saison.“
Welche Spieler haben sich in der Hinrunde positiv hervorgetan?
„Ben Zöllner hat einige sehr gute Spiele gemacht, aber auch Beeke Fischer habe ich als sehr gut empfunden.“
Wie zufrieden seid ihr mit Trainingsbeteiligung, Einstellung und Teamchemie?
„Die Trainingsbeteiligung und Einstellung ist wirklich top. Die Teamchemie stimmt auch – nicht jede Mannschaft verkraftet sieben Niederlagen in Folge.“
Wie wichtig sind Fans, Umfeld und Vereinsstruktur in dieser Saison für eure Ziele?
„Wir freuen uns über jeden, der uns unterstützt. Das hilft natürlich immer.“
Plant ihr im Winter personelle Veränderungen oder Rückkehrer, die euch verstärken könnten?
„Nein.“
Was sind eure konkreten Ziele für die Rückrunde – Klassenerhalt oder mehr?
„In erster Linie geht es darum, so schnell wie möglich nichts mehr mit dem Abstieg zu tun zu haben. Dann schauen wir mal weiter.“
Dieses Interview ist Teil unserer Winterpausen-Serie zur Landesliga Westfalen Staffel 3.
Weitere Gespräche mit Trainern und Verantwortlichen folgen in Kürze hier auf FuPa.net.