Das Mannschaftsfoto des FV Ravensburg für die Saison 26/27 – Foto: FV Ravensburg

Der FV Ravensburg hat im Testspiel beim FV Illertissen II eine 2:3-Niederlage hinnehmen müssen und dabei zwei deutlich unterschiedliche Halbzeiten gezeigt. Gegen den Landesligisten aus der Südwest-Staffel lag die Mannschaft zur Pause mit 0:2 zurück, steigerte sich nach dem Seitenwechsel jedoch spürbar. Jakob Fäßler traf zwei mal für den FV Ravensburg , Illertissen II erzielte noch ein weiteres Tor zum 3:2-Endstand.

Trainer Rahman Soyudogru ordnete die Partie entsprechend ein. „In der ersten Halbzeit haben wir nicht gut gespielt. Wir hatten sehr viele einfache Ballverluste und waren insgesamt zu unsauber. Zwar haben wir es ein paar Mal geschafft, uns in gute Positionen zu bringen, aber der vorletzte oder letzte Pass war dann häufig nicht präzise genug.“ Diese fehlende Genauigkeit bestimmte den ersten Abschnitt und war ein wesentlicher Grund dafür, dass der FV mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die Kabine ging.

Deutliche Steigerung nach dem Seitenwechsel

Nach dem Seitenwechsel veränderte sich das Spiel aus Sicht des Trainers deutlich. „In der zweiten Halbzeit war unsere Dynamik und Intensität deutlich besser. Auch fußballerisch konnten wir eine Schippe drauflegen und uns mit zwei Toren belohnen.“ Gerade diese zweite Halbzeit liefert dem Trainerteam dennoch verwertbare Erkenntnisse, weil sie zeigt, dass die Mannschaft innerhalb eines Spiels reagieren und sich steigern kann.

Erkenntnisse für die Vorbereitung

Genau dieser Punkt stand für Soyudogru nach dem Abpfiff im Mittelpunkt. „Für uns war es wichtig, möglichst vielen Spielern Einsatzzeit zu geben und verschiedene Dinge auszuprobieren. Das gehört in der Vorbereitung einfach dazu.“ Ravensburg nutzte den Test also nicht nur zur Ergebnisorientierung, sondern auch, um personell und taktisch zu variieren. Der Trainer zog daraus eine zweigeteilte Bilanz: „Wir haben gesehen, woran wir noch arbeiten müssen, aber auch, dass die Mannschaft in der Lage ist, sich innerhalb eines Spiels deutlich zu steigern. Insgesamt machen wir uns aber nicht verrückt, sondern arbeiten weiter hart daran, gut in die Saison zu starten.“

Personelle Lage und Atmosphäre

Personell sieht der Trainer seine Mannschaft aktuell in einer stabilen Situation. „Personell sieht es derzeit gut aus. Bis auf unsere Langzeitverletzten sind alle Spieler fit und ziehen im Training voll mit. Wir hoffen, dass Nicolas Jann in den nächsten ein bis zwei Wochen wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann.“

Auch auf die Frage nach zusätzlichen Maßnahmen für den Zusammenhalt in der Vorbereitung antwortete Soyudogru wie folgt:. „Nein, besondere Teambildungsmaßnahmen gab es nicht. Wir bauen im Training aber immer wieder Übungen ein, die den Jungs Spaß machen und gleichzeitig den Teamgeist fördern. Das sorgt für eine gute Atmosphäre und gehört für uns einfach dazu.“