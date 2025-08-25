Von Beginn an übernahmen die Gastgeber die Initiative und dominierten die erste Halbzeit mit viel Ballbesitz. Allerdings fehlte es dem BSV an klaren Torchancen, sodass es folgerichtig torlos in die Kabinen ging. „Wir waren erste Halbzeit sehr dominant, hatten viel den Ball, ohne aber zwingend zu werden. Deshalb war das 0:0 zur Pause auch gerecht“, resümierte Broscheit nach der Partie.

Nach dem Seitenwechsel gestaltete sich das Duell ausgeglichener. Beide Teams kamen zu einer Großchance – doch während Kästorf seine Möglichkeit ungenutzt ließ, war Bovenden zur Stelle: Wiedenmeier setzte sich nach einer Standardsituation durch und brachte sein Team mit 1:0 in Führung (67.).

In der Schlussphase warfen die Gäste alles nach vorne, suchten immer wieder mit langen und hohen Bällen den Weg in den Bovender Strafraum. Doch die Defensive der Hausherren stand sicher und ließ gegen den letztjährigen Landesliga-Toptorjäger Leander Petry kaum etwas zu.

„Ein Unentschieden wäre sicher auch möglich gewesen, aber von einem unverdienten Sieg kann man nicht sprechen. Wir haben gegen eine richtig gute Mannschaft drei Punkte geholt, und da können wir stolz drauf sein“, so Broscheit, der seiner Abwehr ein Sonderlob aussprach. „Vor einem Jahr haben wir solche Spiele in der Schlussphase noch verloren – da haben wir einen großen Schritt nach vorne gemacht.“

Nun hat Bovenden sieben Punkte nach drei Spiele auf dem Konto, während Kästorf bei null Punkten bleibt..