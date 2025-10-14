In einem intensiven, phasenweise hochklassigen Bezirksligaduell hat der FC Viktoria Thiede dem KSV Vahdet Salzgitter ein beachtliches 0:0 abgerungen. Der Aufsteiger aus Thiede behauptete sich damit auch gegen eines der Topteams der Liga und bleibt mit 17 Punkten in der oberen Tabellenhälfte.

„Man muss es einfach beim Namen nennen: Wir haben gegen den bisher stärksten Gegner gespielt“, erklärte Viktoria-Trainer Yüksel Altinkaya nach dem Schlusspfiff. Besonders in der ersten Halbzeit stellte Vahdet die Hausherren vor erhebliche Probleme. „Sie hatten drei, vier, fünf sehr gute Chancen, da muss man sagen, da können wir uns bei unserem Torwart Philipp Leischwitz bedanken, der uns im Spiel gehalten hat“, so Altinkaya weiter.

Trotz mehr Phasen mit dem Ball für Thiede, war Vahdet immer wieder gefährlich und versuchte die Viktoria mit schnellen Umschaltsituationen zu überrumpeln. „Sie haben uns das Spiel überlassen, wir hatten über 60 Prozent Ballbesitz und sie haben uns immer wieder eiskalt ausgekontert“, analysierte der Coach. Seine junge Mannschaft habe sich „mit den schnellen Außen und dem hohen Tempo des Gegners enorm schwertun müssen“.

Nach dem Seitenwechsel zeigte Thiede dann eine verbesserte Defensivleistung und hielt das Spiel offen. „In der zweiten Halbzeit haben wir das ein bisschen korrigiert, sodass Vahdet nicht mehr diese klaren Torchancen hatte“, sagte Altinkaya. Zwar blieb Viktoria in der Offensive weitgehend ungefährlich, doch kämpferisch überzeugte die Elf über 90 Minuten.

„Vahdet ist eine gestandene Bezirksliga-Mannschaft mit sehr erfahrenen Spielern, viele von ihnen haben bereits in der Landesliga gespielt“, betonte Altinkaya. „Für uns war das eine Erfahrung, aber trotz allem bin ich unheimlich stolz auf die Mannschaft. Wir haben uns reingekämpft, dagegengehalten und uns den Punkt redlich verdient.“

Durch das Unentschieden festigt der FC Viktoria Thiede den fünften Tabellenplatz. Für Altinkaya und seine Mannschaft ist das Remis vor allem eines: ein weiterer Schritt in der Entwicklung. „Wir sind jung, wir lernen und wir haben gezeigt, dass wir auch gegen solche Gegner bestehen können.“