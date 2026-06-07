"Wir haben es standesgemäß krachen lassen"

„Wir haben es gemeinsam mit unseren Familien, Zuschauern und Freunden so richtig schön erst auf dem Pfostenberg, dann auf der hinteren Halde standesgemäß krachen lassen. Vielen Dank auch an alle für den wahnsinnigen Support“, schildert Trainer Fabio Morisco gegenüber FuPa die ausgelassene Stimmung nach dem Meilenstein.

Die Freude und Erleichterung beim frisch gebackenen Titelträger nach dem Erreichen des großen Ziels sind riesig. Unmittelbar nach dem offiziellen Saisonende ließ die Mannschaft gemeinsam mit ihrem Umfeld den Emotionen freien Lauf und verwandelte die Region in eine Partyzone.

Ein hauchdünner Vorsprung im finalen Klassement

Ein Blick auf die abschließende Tabelle verdeutlicht, wie dramatisch das Kopf-an-Kopf-Rennen um die Spitzenposition bis zum letzten Spieltag war. Der TSV Deizisau beendet die Spielzeit mit 61 Punkten auf dem ersten Platz. Aus den insgesamt 30 absolvierten Partien holte das Team 19 Siege, vier Unentschieden und musste sieben Niederlagen hinnehmen, bei einem Torverhältnis von 89:48 Toren.

Der schärfste Verfolger, der TV Unterboihingen, landete mit 60 Punkten hauchdünn dahinter auf dem zweiten Rang. Die Bilanz des Konkurrenten weist 19 Siege, drei Unentschieden und acht Niederlagen bei 91:48 Toren auf, sodass letztlich ein einziger Zähler den Ausschlag über die Meisterschaft gab.

Vom achten Tabellenplatz zum großen Coup

Dass die Spielzeit mit dem Meistertitel enden würde, war zur Mitte der Saison keineswegs absehbar. Während im Umfeld des Vereins Skepsis herrschte, glaubte der im Winter neu gekommene Trainer von der ersten Sekunde an an das vorhandene Potenzial der Mannschaft.

„Nein, für viele war der Wiederaufstieg nicht das Ziel. Für mich aber schon. Obwohl wir nach der Hinrunde Achter waren, wusste ich, als ich die Jungs zur Winterpause übernehmen durfte: In der Truppe steckt viel, viel mehr“, blickt Fabio Morisco auf die entscheidende Kehrtwende in der Winterpause zurück.

Der unerschütterliche Glaube als Schlüssel zum Erfolg

Als ausschlaggebender Faktor für den Triumph über die starke Konkurrenz erwies sich in den vergangenen Monaten vor allem die mentale Stärke des Kaders. Das Team ließ sich von der anfänglichen Tabellensituation nicht entmutigen, sondern entwickelte eine bemerkenswerte Dynamik. Auf die Frage, was letztendlich den Ausschlag für den Gewinn der Meisterschaft gegeben habe, antwortet der Coach kurz und prägnant: „Der Glaube daran, dass wir es schaffen können.“

Ein außergewöhnlicher Teamspirit im gesamten Kader

Auf dem Rasen und im täglichen Trainingsbetrieb zeichnete sich die Mannschaft vor allem durch eine geschlossene Einheit aus. Jeder einzelne Akteur ordnete seine persönlichen Interessen dem Erfolg des Vereins unter und zeigte maximale Identifikation. Fabio Morisco hebt die charakterstarken Vorzüge seiner Aufstiegsmannschaft hervor: „Wir haben einfach einen unglaublichen Teamspirit. Jeder brennt für dieses Trikot, und das hat man auf dem Platz und im Training gemerkt!“

Gemeinsame Reise nach Mallorca im Frühsommer

Nach den kräftezehrenden Wochen im Titelkampf steht für die Spieler nun die verdiente Belohnung an. Die Reisevorbereitungen im Kreis des Teams sind bereits abgeschlossen, um den Erfolg gebührend im Süden zu zelebrieren. Bezüglich der anstehenden Freizeitplanungen der Mannschaft erklärt der Trainer voller Vorfreude: „Ja, na klar, wir fliegen Ende Juni alle gemeinsam nach Mallorca.“

Die Rückkehr in die gewohnte sportliche Heimat

Zweifel daran, ob der Verein den Schritt nach oben auch tatsächlich wahrnehmen wird, lässt der Trainer derweil gar nicht erst aufkommen. Für den Traditionsverein ist die höhere Spielklasse die richtige Bühne, auf die man sehnsüchtig hingearbeitet hat. „Yes – die Bezirksliga ist schließlich unser Zuhause. Da gehören wir einfach hin“, stellt Fabio Morisco unmissverständlich klar.

Bereits abgeschlossene Kaderplanungen für die Zukunft

Für die kommenden Aufgaben in der neuen Umgebung wurden die wesentlichen personellen Weichenstellungen im Hintergrund bereits vollzogen. Auf die Frage nach dem aktuellen Stand der Dinge entgegnet der Coach kurz: „Die sind bereits alle schon verkündet.“

Der Klassenerhalt als klares Ziel für die Zukunft

Für die anstehende Saison 2026/2027 in der neuen Umgebung bleibt der Trainer bodenständig und richtet den Blick sachlich auf den Verbleib in der Liga, ohne jedoch die aktuelle Euphorie zu bremsen. „Jetzt erst mal feiern und den Moment genießen, dann schmieden wir die Pläne für den Klassenerhalt“, gibt Fabio Morisco abschließend die Marschroute vor.