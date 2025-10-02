– Foto: Instagram RW Volkmarode

"Wir haben es selbst in der Hand"- Tabellennachbarn in Volkmarode Richtungsweisendes Spiel für Beide Verlinkte Inhalte Landesliga Braunschw. Fallersleben Volkmarode

Am Sonntag steht für RW Volkmarode ein richtungsweisendes Spiel in der Landesliga Braunschweig an. Die Mannschaft von Trainer Collin Gerstung trifft auf den VfB Fallersleben – einen direkten Tabellennachbarn.

„Uns ist auf jeden Fall bewusst, dass wir ein anderes Gesicht zeigen müssen, als in den Begegnungen, die wir bisher hatten gegen die Mannschaften, die auch im unteren Tabellendrittel stehen“, betonte Gerstung im Vorfeld. Der Coach macht dabei klar, dass es vor allem auf die eigene Leistung ankommt: „Wenn wir es schaffen, unser Spiel auf den Platz zu bringen und die Leistungen, wie in der ersten Halbzeit gegen Freie Turner oder im Spiel gegen den VfL abzurufen, dann bin ich guter Dinge. Wir haben es selbst in der Hand, positiv in das Spiel zu gehen. Wir wissen, was wir können. Wir wissen, was wir leisten wollen.“ Volkmarode hat zuhause bisher acht Punkte und Fallersleben in der Ferne nur einen Zähler. Die Chancen auf den Heimdreier stehen gut. Personell bleibt die Lage bei Volkmarode angespannt. „Ein, zwei Jungs kommen jetzt wahrscheinlich zurück ins Training und sind dadurch auch wieder eine Option für Sonntag. Aber wir wissen natürlich auch, dass VfL vom Auftaktprogramm her mehr gegen Mannschaften gespielt hat, die oben in der Tabelle stehen. Deswegen die Tabelle wahrscheinlich immer noch ein bisschen drückt“, so Gerstung. Trotzdem will er mit seinem Team selbstbewusst auftreten: „Wir wollen den Gegner auf gar keinen Fall unterschätzen. Wir wissen, was für Stärken die haben, aber wir wollen uns trotzdem auf unser Spiel, auf unsere Stärken fokussieren und dadurch das Beste draus machen.“