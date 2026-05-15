"Wir haben es schon ordentlich krachen lassen"

Nach dem Abpfiff und der feierlichen Übergabe der Trophäe kannte der Jubel beim TSV Ruppertshofen keine Grenzen mehr. Die Erleichterung über den zweiten Titel der Saison entlud sich in ausgiebigen Feierlichkeiten. Trainer Jannick Hopfenzitz zeigte sich nach dem Erfolg gegenüber FuPa hochzufrieden mit der Leistung und der anschließenden Party: „Vielen Dank für die Glückwünsche. Ja, wir haben es gestern schon ordentlich krachen lassen und den Pokalsieg gebührend gefeiert.“ Für den Verein ist dieser Triumph der krönende Abschluss einer Spielzeit, in der die Erwartungen sukzessive gewachsen sind.

Vom Saisonstart bis zum Traum vom Double

Dabei war der Gewinn des Pokals zu Beginn der Spielzeit keineswegs als Pflichtaufgabe formuliert worden. Erst der Erfolg in der Liga befeuerte den Hunger auf weitere Titel. „Nein, gerechnet habe ich zum Anfang des Pokalwettbewerbs nicht und war damals auch nicht das große Ziel. Jedoch durch die ganze Saison und die Pokalspiele und dem Gewinn der Meisterschaft war dann natürlich das Ziel, auch diesen Pokal zu gewinnen“, erklärte Jannick Hopfenzitz rückblickend auf die Entwicklung seiner Mannschaft. Die positive Eigendynamik der letzten Monate trug das Team schließlich bis nach Westhausen.

Teamgeist und das Gedenken an einen Mentor

Der Erfolg in diesem Endspiel war für die Spielerinnen jedoch mehr als nur eine sportliche Angelegenheit. Emotionale Stärke schöpfte die Mannschaft aus einem traurigen Ereignis innerhalb des Vereins. Laut Jannick Hopfenzitz gaben folgende Faktoren den Ausschlag: „Der Teamgeist, der Zusammenhalt und der Glaube daran, gemeinsam Ziele positiv erreichen zu können. Und den Pokal wollten wir auch unserem Torwart-Trainer Didi widmen, dessen tragischen Verlust wir leider erleben mussten. Und dieser Gedanke hat uns noch enger zusammengeschweißt.“ Diese Geschlossenheit sollte sich vor allem in der Schlussphase der Partie als entscheidend erweisen.