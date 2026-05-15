"Wir haben es schon ordentlich krachen lassen"

Im Finale des Frauen-Bezirkspokals Ostwürttemberg hat der TSV Ruppertshofen das Double perfekt gemacht. Vor einer stimmungsvollen Kulisse besiegte die Mannschaft die SG Ebnat/Waldhausen mit 3:2 nach Elfmeterschießen. Nachdem es nach der regulären Spielzeit von 90 Minuten torlos geblieben war, entschied die Treffersicherheit vom Punkt sowie eine überragende Torhüterleistung über den Ausgang der Partie.
Ein gebührender Abschluss einer geschichtsträchtigen Saison
Nach dem Abpfiff und der feierlichen Übergabe der Trophäe kannte der Jubel beim TSV Ruppertshofen keine Grenzen mehr. Die Erleichterung über den zweiten Titel der Saison entlud sich in ausgiebigen Feierlichkeiten. Trainer Jannick Hopfenzitz zeigte sich nach dem Erfolg gegenüber FuPa hochzufrieden mit der Leistung und der anschließenden Party: „Vielen Dank für die Glückwünsche. Ja, wir haben es gestern schon ordentlich krachen lassen und den Pokalsieg gebührend gefeiert.“ Für den Verein ist dieser Triumph der krönende Abschluss einer Spielzeit, in der die Erwartungen sukzessive gewachsen sind.
Vom Saisonstart bis zum Traum vom Double
Dabei war der Gewinn des Pokals zu Beginn der Spielzeit keineswegs als Pflichtaufgabe formuliert worden. Erst der Erfolg in der Liga befeuerte den Hunger auf weitere Titel. „Nein, gerechnet habe ich zum Anfang des Pokalwettbewerbs nicht und war damals auch nicht das große Ziel. Jedoch durch die ganze Saison und die Pokalspiele und dem Gewinn der Meisterschaft war dann natürlich das Ziel, auch diesen Pokal zu gewinnen“, erklärte Jannick Hopfenzitz rückblickend auf die Entwicklung seiner Mannschaft. Die positive Eigendynamik der letzten Monate trug das Team schließlich bis nach Westhausen.
Teamgeist und das Gedenken an einen Mentor
Der Erfolg in diesem Endspiel war für die Spielerinnen jedoch mehr als nur eine sportliche Angelegenheit. Emotionale Stärke schöpfte die Mannschaft aus einem traurigen Ereignis innerhalb des Vereins. Laut Jannick Hopfenzitz gaben folgende Faktoren den Ausschlag: „Der Teamgeist, der Zusammenhalt und der Glaube daran, gemeinsam Ziele positiv erreichen zu können. Und den Pokal wollten wir auch unserem Torwart-Trainer Didi widmen, dessen tragischen Verlust wir leider erleben mussten. Und dieser Gedanke hat uns noch enger zusammengeschweißt.“ Diese Geschlossenheit sollte sich vor allem in der Schlussphase der Partie als entscheidend erweisen.
Spielerische Lösungen in einem zähen Ringen
Das Finale selbst gestaltete sich als taktisch geprägte Begegnung, in der Ruppertshofen erst spät zu seiner gewohnten Souveränität fand. „Das Endspiel mit einem tollen Rahmen und Tag verlief anfangs aus unserer Sicht noch nicht optimal. Jedoch fanden wir nach und nach besser ins Spiel und waren spielerisch echt gut, was mir gefallen hat“, analysierte der Coach. Trotz guter Ansätze und dem Bestreben, „viele Dinge spielerisch zu lösen“, wollte in den regulären 90 Minuten kein Treffer fallen. Das Spielgeschehen spielte sich laut Jannick Hopfenzitz primär im Mittelfeld ab, wobei beide Seiten Torchancen zu verzeichnen hatten.
Ein Krimi vom Punkt mit einer Heldin im Tor
In der Schlussphase der regulären Spielzeit spitzte sich das Geschehen dramatisch zu. Während Ruppertshofen zwei Großchancen knapp vergab, ließ die SG Ebnat/Waldhausen die Riesenchance zur Entscheidung durch einen verschossenen Elfmeter liegen. Da es keine Verlängerung gab, musste die Entscheidung sofort im Elfmeterschießen fallen. „Somit ging es dann ins Elfmeterschießen, bei dem wir die Nase vorne behielten mit unserer überragenden Torspielerin Karo, die drei Bälle parierte“, so der Trainer.
Ein Ehrenplatz für den Erfolg in der Vereinsvitrine
Mit dem Pokal in den Händen blickt der Verein nun auf eine außergewöhnliche Leistung zurück, die nachhaltig dokumentiert werden soll. Der Stolz über das Erreichte ist im gesamten Team spürbar. „Der Wimpel und der Pokal werden bei uns einen gebührenden Platz einnehmen. Auf diesen Erfolg sind wir sehr stolz“, bilanziert Jannick Hopfenzitz abschließend. Die Trophäe wird somit künftig an jenen Tag erinnern, an dem der Teamgeist den TSV Ruppertshofen zum Double-Sieger machte.