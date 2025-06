"Wir haben es ordentlich krachen lassen"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Brandenburg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an brandenburg@fupa.net

Der 1. FC Frankfurt II hat sich die Krone aufgesetzt: Mit einer beeindruckenden Bilanz von 23 Siegen in 29 Spielen steht die Mannschaft bereits vorzeitig als Meister der Ostbrandenburgliga fest – und steigt damit in die Landesklasse auf. Für Trainer Matthias Kreutzer war es ein Triumph der Gemeinschaft und des Glaubens an sich selbst.

Ziel war der Titel – und der Plan ging auf

Von Anfang an wollte die zweite Mannschaft des 1. FC Frankfurt um den Aufstieg kämpfen. „Ziel war es, um den Titel mitzuspielen“, erklärt Kreutzer. Dass es am Ende zur Meisterschaft reichte, ist der Lohn für eine Saison, die vor allem in der zweiten Hälfte an Fahrt aufnahm.

Die Rückrunde machte den Unterschied

Der Schlüssel zum Titel lag für Kreutzer auf der Hand: „Ganz klar, die Mannschaft und die Rückrunde.“ In der entscheidenden Phase zeigte der 1. FC Frankfurt II Konstanz, Willensstärke und Qualität. Vor allem die Serie nach der Winterpause brachte die nötigen Punkte, um die Konkurrenz abzuschütteln.

Glaube bis zur letzten Minute

Die Mannschaft hat nie aufgegeben, wie der Trainer stolz betont: „Die Mannschaft hat immer an sich geglaubt und hat bis zur 90. Minute gekämpft.“ Diese Mentalität war der Grundstein für viele knappe und zugleich wichtige Siege, die am Ende den Unterschied machten.

Kulturreise nach dem Titel

Ganz ohne Abschlussfahrt geht es natürlich nicht – wenn auch mit einem Augenzwinkern. „Ein Teil der Mannschaft macht am Sonntag einen Kulturausflug auf eine beliebte und bekannte Insel“, verrät Kreutzer. Mallorca darf sich auf ausgelassene Gäste freuen.

Der Aufstieg wird angenommen

Die sportliche Belohnung für diese Saison ist klar – und wird ohne Zögern wahrgenommen: „Definitiv“, bestätigt Kreutzer mit Blick auf das Aufstiegsrecht. Der 1. FC Frankfurt II will auch in der Landesklasse für Furore sorgen.

Kaderplanung läuft – Fokus auf Kontinuität

Natürlich läuft hinter den Kulissen schon alles in Richtung neue Saison. „Es laufen Gespräche, aber es ist noch nichts zu vermelden“, so Kreutzer. Große Veränderungen sind nicht zu erwarten – die geschlossene Einheit soll möglichst zusammenbleiben.

Etablierter Neuling in Sicht

Für die kommende Spielzeit ist das Ziel realistisch, aber ambitioniert: „Wir wollen uns in der Landesklasse etablieren“, sagt Kreutzer. Der erste Schritt ist getan – der Grundstein für eine neue Herausforderung ist gelegt. Mit dem Rückenwind der Meisterschaft und einem eingeschworenen Kader wird der 1. FC Frankfurt II auch eine Liga höher wieder alles geben.

Meister. Aufsteiger. Einheit. Der 1. FC Frankfurt II hat in dieser Saison gezeigt, dass Erfolg aus mehr besteht als nur Zahlen. Er beginnt mit Teamgeist, wächst mit Glauben – und endet mit verdientem Jubel.