"Wir haben es nie so richtig geschafft, gefährlich zu werden"

– Foto: Nitsax Foto Axel Nitschke

Der TSV Essingen ist in der dritten Runde des WFV-Pokals ausgeschieden. Beim Landesligisten TSGV Waldstetten unterlag der Oberligist nach 120 Minuten und Elfmeterschießen – und muss zudem gleich drei verletzte Spieler beklagen.

Essingens Trainer Simon Köpf rotierte im Vergleich zum klaren Sieg in Köngen und einige Tage vor dem Oberligastart bei den Young Boys Reutlingen auf sechs Positionen. Der Landesligist aus Waldstetten, der in der Runde zuvor bereits den Verbandsligisten aus Fellbach besiegt hatte, erwischte den besseren Start und hatte bereits nach einigen Momenten den ersten Abschluss von Patrick Nagler, der am Tor vorbei ging.

Essingen muss früh wechseln

Bereits nach wenigen Minuten musste dann der TSV bereits zum ersten Mal reagieren: Tarik Schwinger hatte sich verletzt und konnte nicht mehr weitermachen. Gökalp Kilic kam für ihn und agierte wie gewohnt im zentralen Mittelfeld, während Besnik Koci fortan den linken Part der Dreierkette spielte. „Tarik ist umgeknickt, der Knöchel ist dick“, so Köpf zur Blessur seines Verteidigers.

Essingen wurde im Laufe des ersten Durchgangs ballsicherer und fand sich besser zurecht. Möglichkeiten sahen die knapp 450 Zuschauer auf beiden Seiten: Für Waldstetten versuchte es Nagler per Flachschuss, Jerome Weisheit hielt per Fußabwehr (16. Minute). Für Essingen legte David Braig ab für Yusuf Coban, der drüber zielte (18.). Die bis dahin beste Chance vergab Jannik Pfänder in der 28. Minute, als er nach Cobans Zuspiel an Waldstettens Torwart Max Helmli scheiterte.

Nächster Essinger Wechsel

In der 35. Minute musste auch Tyler Spitzlberger angeschlagen runter. Daniel Schelhorn kam und Köpf stellte um auf eine Viererkette. Kurz vor der Pause dann der Führungstreffer für die Hausherren: Spielertrainer Tim Schraml donnerte das Leder aus knapp 20 Metern unhaltbar unter die Latte. Zur Pause wechselte Köpf doppelt und brachte Janik Wiedmann und Erman Kilic. Und nach nicht einmal drei Minuten gelang dem Oberligisten der Ausgleich: Nach einem Eckball von Coban stieg Lennart Ruther am höchsten und köpfte ein zum 1:1.

Kurz darauf wurde ein Treffer von Waldstettens Atakan Güllük wegen einer knappen Abseitsstellung einkassiert, ehe Essingen für einige Minuten Druck aufbauen konnte und sich mehrere Standardsituationen herausspielte. In dieser Phase verpasste es der TSV, die Partie komplett zu drehen. Zudem bitter für Essingen: Auch Braig musste nach 63 Minuten verletzt raus. Ähnlich wie bei Spitzlberger habe der Oberschenkel zugemacht, so Köpf im Nachgang der Partie. Für Braig kam Youngster Daniel Dambacher.

Waldstetten bleibt stabil

In der 69. Minute landete die Ecke von Gökalp Kilic genau auf dem Kopf von Pfänder, der jedoch kein gutes Timing hatte und den Ball über das Tor bugsierte. Es sollte die beste Essinger Chance bis zum Ende der regulären Spielzeit bleiben. Der TSV erhöhte zwar etwas das Tempo – vor allem Gökalp Kilic versuchte die Partie mehr und mehr an sich zu reißen – doch die zwingenden Möglichkeiten blieben aus. Waldstetten machte in der Defensive einen guten Job und setzte zudem immer wieder Nadelstiche in die Offensive. „Wir haben es nie so richtig geschafft, gefährlich zu werden. Wir haben unseren gewohnten Fußball heute vermissen lassen“, monierte Köpf.

Chancen in der Verlängerung

In der Verlängerung hatten beide Teams die Gelegenheit zum Führungstreffer: Zunächst klärte die Essinger Hintermannschaft beim Schuss von Max Dudium kurz vor der Linie (92.). Auf der anderen Seite drang Erman Kilic von rechts in den Sechzehner ein, doch Waldstettens Verteidiger Luca Benz rettete mit einem spektakulären Tackling. In der 104. Minute dann die Doppelchance für Joshua Szenk, der jedoch zwei Mal am glänzend parierenden Weisheit scheiterte.

Der Pokalfight spitzte sich zu, als Schraml in der 109. Minute nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz musste. Doch auch in Überzahl fehlte dem TSV die Ruhe. Zu hektisch agierte der Favorit und konnte sich keine Torchance mehr erspielen.

Es ging ins Elfmeterschießen. Dort hatte Waldstetten am Ende das glückliche Ende auf seiner Seite und zog in die nächste Runde ein. Köpf zog folgendes Fazit: „Vielleicht muss ich es auch mir ankreiden. Wir haben schon viel rotiert. Wir müssen aber dennoch erwarten, dass wir es gegen einen Landesligisten besser auf die Platte bekommen. Unter dem Strich hat Waldstetten verdient gewonnen.“

Damit endet der Pokal für den TSV Essingen erneut früh. Der Fokus gilt nun dem Oberligaauftakt bei den Young Boys Reutlingen.