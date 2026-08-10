Die SG Freren hat im ersten Heimspiel der Saison einen möglichen Dreier aus der Hand gegeben. Gegen den VfL Weiße Elf Nordhorn kam die Mannschaft von Trainer Sascha Wald nicht über ein 2:2 hinaus – und das, obwohl die Gastgeber über weite Strecken das Spiel bestimmten und sich zahlreiche hochkarätige Möglichkeiten erspielten.

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich aus seiner Sicht wenig am Spielbild. Freren blieb überlegen und hatte weitere Möglichkeiten, die Partie auf die eigene Seite zu ziehen. „Da reden wir wirklich über richtig, richtig dicke Chancen und Möglichkeiten, das Ding halt auf unsere Seite zu ziehen. Und das haben wir einfach vermissen lassen“, erklärte Wald.

„Wir haben es heute irgendwie selber uns zuzuschreiben“, bilanzierte Wald nach der Partie. Vor allem mit Blick auf die erste Halbzeit sah der Freren-Coach seine Mannschaft klar im Vorteil. „Wir hatten ein Riesenchancenplus. Wir hätten zur Halbzeit deutlich führen können oder müssen“, so Wald.

Vorwürfe an seine Mannschaft wollte der Trainer dennoch kaum richten. Sowohl mit als auch gegen den Ball sah er seine Mannschaft über weite Strecken überzeugend. „Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen, außer dass wir die Tore nicht getroffen haben“, sagte Wald. Defensiv habe Freren den Gegner weitgehend im Griff gehabt: „Wir haben Nordhorn zwei Chancen zugelassen. Die beiden waren natürlich dann auch drin.“

Auch spielerisch zeigte sich Wald zufrieden. „Mit dem Ball haben wir auch von der Spielanlage, das Spiel in meinen Augen 90 Minuten im Griff gehabt.“ Nordhorn habe Freren sicherlich auch bewusst spielen lassen und dies entsprechend angenommen. Besonders die Laufbewegungen in die Tiefe hob der Trainer hervor: „Viele gute tiefe Laufwege.“

Dass am Ende trotzdem nur ein Punkt auf dem Konto steht, macht das Ergebnis für Freren umso bitterer. „Wir müssen heute einfach als Gewinner vom Platz gehen“, stellte Wald klar. Das 2:2 werfe seine Mannschaft jedoch nicht aus der Bahn. „Aber es ist halt schade. Erstes Heimspiel und dann mit diesen Möglichkeiten, die wir einfach hatten, hätte man natürlich auch gerne diesen Dreier mitgenommen.“

Die Konsequenz aus der Partie ist für Wald eindeutig: Freren muss seine Chancen künftig konsequenter nutzen. „Das müssen wir uns selbst zuzuschreiben, dass wir dieses Ding oder den Sack nicht zugemacht haben“, sagte der Coach. Entsprechend bitter sei das Unentschieden. Gleichzeitig richtet sich der Blick bereits nach vorne: „Nächste Woche haben wir die Möglichkeiten, es wieder besser zu machen.“