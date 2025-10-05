"Wir haben es gut gemacht" - Eintracht Nordhorn klettert weiter

Von Beginn an übernahm Nordhorn die Spielkontrolle. Bereits in der sechsten Minute traf Kyle Mason Gee zur frühen Führung. Shane De Leon (35.) und Oliver Holthaus (45.) erhöhten noch vor der Pause auf 3:0, womit die Gastgeber das Spiel schon früh in geordnete Bahnen lenkten.

Nach dem Seitenwechsel schraubte Marius Kleinsorge das Ergebnis in der 59. Minute auf 4:0. Doch statt das Ergebnis souverän zu verwalten, leistete sich Nordhorn zwischen der 65. und 72. Minute eine kurze Phase der Nachlässigkeit. Dennis Wego (65.) und Osama Kilany (68.) brachten Brake mit zwei Treffern plötzlich wieder heran.

Trainer Christoph Hemlein zeigte sich trotz des klaren Sieges selbstkritisch: „Leider haben wir zwischen der 65. und 72. Minute ein paar Unkonzentriertheiten gehabt. Das wird in dieser Liga sofort bestraft, daraus müssen wir lernen und das deutlich besser machen.“

Seine Mannschaft fing sich jedoch schnell wieder. Marius Kleinsorge sorgte mit seinem zweiten Treffer (78.) für die Entscheidung, ehe Routinier Michael Holt per Foulelfmeter in der Nachspielzeit den 6:2-Endstand markierte.

Insgesamt zeigte Nordhorn eine dominante Vorstellung, die nur durch die kurze Schwächephase getrübt wurde. „Ansonsten geht der Sieg in Ordnung, wir haben es gut gemacht.“ so Hemlein.

Während die Gäste dank der hohen Niederlage auf den letzten Platz rutschten, kletterte Eintracht Nordhorn nach dem vierten Sieg in Serie weiter und belegt nun den fünften Platz, vier Punkte hinter der Tabellenspitze.