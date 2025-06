Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Der TSV Neuenstein hat es geschafft: Als Vizemeister der Kreisliga A3 Franken kämpfte sich die Mannschaft von Trainer Michael Schaffer über die Relegation in die Bezirksliga – mit Wille, Leidenschaft und einer starken Einheit.

Feiern bis zum Abflug nach Mallorca

"Vielen Dank für die Glückwünsche", sagt Michael Schaffer, der erst acht Spieltage vor Saisonende das Kommando als Trainer des TSV Neuenstein übernommen hatte. Gefeiert wurde dennoch umso mehr: "Wir haben es gemeinsam mit unseren Fans krachen lassen. Zuerst in Amrichshausen, dann im Bus und zum Abschluss in Sportheim – Hammerzeit in Neuenstein. Ein Teil der Mannschaft ist nach der Feier direkt nach Malle geflogen."

Zielanpassung mit Wirkung

Ein klares Saisonziel hatte es für Schaffer persönlich nicht gegeben, denn: "Ich hab die Mannschaft erst acht Spieltage vor Saisonende übernommen. Hier waren sie Zweiter, und das Ziel war, die Saison bestmöglich zu beenden." Genau das gelang – mit einem Relegationserfolg, der nicht selbstverständlich war.