„Wir haben einiges zu tun“ – Forstinning verliert Vorbereitungsauftakt gegen Kammerberg

In seiner ersten Testpartie unterlag der VfB Forstinning der ebenso in der Fußball-Bezirksliga beheimateten SpVgg Kammerberg mit 0:1. Dabei ist an dieser ersten Saisonaufstellung der Mannschaft von Neutrainer Gery Lösch der nach dem Abstieg aus der Landesliga erfolgte Kaderumbruch schon deutlich abzulesen.