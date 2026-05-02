Hendrik Fleige (Heide) erzielte den 1-0-Siegtreffer im Hinspiel. – Foto: Volker Schlichting

Drei Spieltage vor Saisonende ist der Heider SV auf den 7. Platz abgerutscht. Schlechter platziert war der Dithmarscher Traditionsverein in dieser Saison noch nicht. Im vorletzten Heimspiel der Saison am kommenden Sonntag um 14:00 Uhr präsentiert sich mit dem SV Eichede eine der Top-Mannschaften im HSV-Stadion an der Meldorfer Straße.

Aktuell belegen die Stormarner den 3. Platz in der Flens-Oberliga, haben aber noch ein Nachholspiel gegen den VfR Neumünster zu bestreiten und könnten damit noch aus eigener Kraft die angepeilte Vizemeisterschaft erreichen. Nach einem 4. Platz in der Vorsaison wäre das der perfekte Abschied für den scheidenden Trainer Paul Kujawski.

Heides Trainer Markus Wichmann sagte: „Der SV Eichede spielt sehr kontrolliert und ist sehr organisiert. Sie haben seit Jahren die stärkste Defensive der Liga. Trotzdem werden sie einen Riesenrespekt vor unserer Offensive haben. Eichede möchte unbedingt noch Vizemeister werden, um ihren Coach vernünftig zu verabschieden. Diesen Gefallen werden wir ihnen leider nicht machen.“

Das Hinspiel in Eichede am 19. Oktober konnte der Heider SV durch einen Treffer von Hendrik Fleige mit 1:0 gewinnen. Im SHFV-LOTTO-Pokal unterlagen die Dithmarscher am 20. Juli auswärts mit 0:2. Insgesamt gab es in den 23 Begegnungen in der höchsten Landesklasse 12 Siege für den SV Eichede und 7 für den Heider SV. Vier Spiele endeten remis.

Auch Heides Geschäftsführer Hannes Nissen zeigt sich kämpferisch: „Die Leistung von Eichede nötigt mir auch dieses Jahr wieder großen Respekt ab. Sie sind sehr stabil und stehen gerade defensiv sehr gut. Ich bin mir auch sicher, die Abgänge inklusive des Trainers wollen sich mit der Vizemeisterschaft verabschieden. Diesen Plänen wollen wir natürlich einen Dämpfer bescheren. Wir haben einiges gutzumachen und sind gewillt, einen Heimsieg zu landen.“

Verzichten müssen die Dithmarscher weiterhin auf ihren erkrankten Kapitän Jonah Gieseler und Vasyl Tanchak. Der Einsatz von Steffen Neelsen ist wegen einer Sprunggelenksverletzung noch offen.

Der SV Eichede war noch am Freitagabend in Bargteheide im Kreispokalfinale gegen den Süd-Verbandsligisten FC Ahrensburg gefordert und konnte sich dort erst nach Verlängerung mit 2:0 durchsetzen. Damit haben die Stormarner nicht nur ihren Titel verteidigt, sondern ebenso wie der Heider SV den Einzug in den SHFV-Landespokal geschafft.

Kujawski hat die Vizemeisterschaft fest im Blick

Zum Spiel am Sonntag und zur Zielsetzung für die restlichen Spiele sagte Eichedes Trainer Paul Kujawski: „Der Heider SV verfügt über sehr viel Qualität innerhalb der Mannschaft. Es ist immer wieder ein Erlebnis, dorthin zu fahren. Sie haben ein tolles Stadion und auch meistens sehr viele Zuschauer dabei. Deshalb freuen wir uns auf das Spiel. Wir gehen höchst konzentriert die Aufgabe an und wollen im Idealfall die drei Punkte mitnehmen, damit wir unser Ziel auch erreichen, dass wir Zweiter werden. Das haben wir jetzt selbst in der Hand, obwohl wir natürlich ein sehr ambitioniertes Restprogramm vor der Brust haben. Aber der Heider SV ist ein Gegner, bei dem man aufpassen muss, weil sie einfach unfassbare Qualität in ihren Reihen haben und aus jeder Situation auch ein Tor machen können.“