„Wir haben einfach mal wieder Bock“ Laseu endlich wieder mit Heimspiel

– Foto: Sascha Drenth

Am 24. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 4 kehrt der TSV Landolfshausen/Seulingen nach einer langen Auswärtsserie zurück auf den eigenen Platz. Gegen die SG Niedernjesa v.1925 will der Spitzenreiter seine Position behaupten.

Trainer Endrik Heberling beschreibt die Situation mit Nachdruck: „Wir freuen uns natürlich, jetzt vor unseren eigenen Zuschauern zu spielen, auf unserem eigenen Platz zu spielen. Platz in Seulingen ist in einem super Zustand.“ Nach der langen Phase in der Fremde sei die Rückkehr umso bedeutender: „Wir haben einfach mal wieder Bock, auf unserem Platz spielen zu dürfen, und freuen uns da Sonntag natürlich auf das Match.“

Sportlich geht der Tabellenführer mit Rückenwind in die Partie. Der 2:1-Auswärtssieg bei der SG Lenglern bestätigte die starke Form. Ravindran (8.) brachte sein Team früh in Führung, ehe Lippenat (58.) nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Krebs (40.) den entscheidenden Treffer erzielte. Mit nun 53 Punkten und einer Bilanz von 17 Siegen aus 20 Spielen behauptet der TSV klar die Spitze der Bezirksliga Braunschweig 4.

Dennoch warnt Heberling vor dem kommenden Gegner: „Wir wissen auch, dass Niedernjesa jetzt auch schon ein paar Spiele gewonnen hat in der Rückrunde, stehen auch über dem Strich.“ Auch das Hinspiel sei kein Selbstläufer gewesen: „Das Hinspiel war dann auch erst spät von uns entschieden worden“ Tatsächlich setzte sich der TSV damals mit 4:2 durch, nach einem ausgeglichenen Spielverlauf, in dem Umarov (19.) und Mattern (35.) für Niedernjesa trafen, während Krellmann (21.), Ravindran (29.), Roy (73.) und Meck (90.) die Partie zugunsten des Tabellenführers drehten.

Für das Rückspiel formuliert Heberling klare Anforderungen: „Wir wissen, dass das kein einfacher Gegner für uns wird und dass wir da auch eine sehr, sehr konzentrierte Leistung bzw. Qualität brauchen, besonders im Ballbesitz brauchen.“ Entscheidend werde sein, Fehler zu vermeiden: „Wir wollen Ballverluste vermeiden und Niedernjesa nicht einladen, dann auf unserem Platz auch zu kontern.“

Das Ziel ist eindeutig: „Wir wollen eine solide Vorstellung bringen und an die Ergebnisse der fünf Auswärtsspiele, die wir jetzt in Folge hatten, anknüpfen und natürlich dann jetzt auch den ersten Heimsieg im Jahr 2026 einfahren.“

Auch personell sieht sich der Spitzenreiter bestens aufgestellt: „Personell sieht es bombastisch aus, kann man mehr oder weniger sagen. Wir haben einen Urlauber und ansonsten steht der komplette Kader zur Verfügung.“ Die Vorbereitung verlief entsprechend positiv: „Wir haben eine super Trainingswoche hinter uns mit einer hohen Anzahl an Spielern im Training und haben unsere Hausaufgaben gemacht für das Spiel.“

Die SG Niedernjesa v.1925 reist nach einer knappen 1:2-Niederlage gegen die SG Bergdörfer an. Pfitzner hatte das Team früh in Führung gebracht (12.), doch Bode (54.) und Müller (88.) drehten die Partie spät zugunsten des Gegners. Trotz der Niederlage unterstreicht der Aufsteiger mit 23 Punkten seine Konkurrenzfähigkeit im Kampf um den Klassenerhalt.