Von Beginn an entwickelte sich die Partie aus Sicht der Gastgeber in die gewünschte Richtung. Luca Schulze brachte den SV Rotenberg bereits in der 7. Minute mit 1:0 in Führung. Nur sechs Minuten später legte Jonas Degener nach und erhöhte auf 2:0. Rotenberg hatte damit früh für klare Verhältnisse gesorgt.

Besonders beeindruckend war für den Co-Trainer, dass die Mannschaft diese Leistung als geschlossenes Team auf den Platz brachte. Einen einzelnen Spieler wollte Pascal Bigalke deshalb ausdrücklich nicht hervorheben. „Man kann da auch keinen hervorheben.“

Auch danach blieb die Mannschaft von SV-Rotenberg-Co-Trainer Pascal Bigalke dominant. Noch vor der Pause folgte der dritte Treffer: Ole Haeger stellte in der 42. Minute auf 3:0. Für Pascal Bigalke war diese erste Hälfte dabei nicht einfach nur gelungen, sondern außergewöhnlich: „Die ersten 45 Minuten waren wirklich das Beste, was ich in den letzten ein, zwei Jahren gesehen habe.“

Auch die äußeren Bedingungen änderten nichts an der Einstellung der Rotenberger. „Trotz des Wetters waren einfach alle auf den Punkt motiviert, wir haben einen super Ball gespielt und haben über 90 Minuten so gut wie gar nichts aus dem Spiel heraus zugelassen.“

Mit der komfortablen 3:0-Führung ging Rotenberg in die zweite Hälfte. Der SCW Göttingen kam nun zumindest auf die Anzeigetafel. In der 54. Minute verwandelte Vincent Schnurr einen Elfmeter zum 3:1.

Die Gäste konnten damit den Rückstand verkürzen, doch Rotenberg ließ sich die Kontrolle über die Partie nicht nehmen. In der 80. Minute stellte Louis Bienert den alten Abstand wieder her und erhöhte auf 4:1.

SCW Göttingen gab sich damit allerdings noch nicht geschlagen. In der 90. Minute erzielte Younes Gabriel Mabrouk noch das 4:2. Für eine Wende kam dieser Treffer jedoch zu spät. Rotenberg brachte den Vorsprung über die verbleibende Zeit und durfte sich über einen erfolgreichen Saisonstart freuen.

Pascal Bigalke zog entsprechend ein positives Fazit. „Es war auf alle Fälle ein gelungener Auftakt, besser kann man nicht in die Saison starten.“

Der überzeugende Auftakt soll für den SV Rotenberg allerdings nur der Anfang sein. Entscheidend sei nun, die gezeigte Leistung zu bestätigen und die Arbeit fortzusetzen. „Wichtig ist nur, dass wir jetzt genau so weitermachen und weiterhin gut und hart trainieren.“

Mit dem 4:2 gegen den SCW Göttingen hat Rotenberg jedenfalls einen Start hingelegt, der beim Co-Trainer bleibenden Eindruck hinterlassen hat.