„Wir haben einen kühlen Kopf behalten“

Die Gäste aus Weende erwischten einen Traumstart. Bereits in der 7. Minute nutzte Lucca Sielaff seine Chance zur 1:0 Führung. Mehmet Kaan Arlier erhöhte nach 19 Minuten, ein Treffer, der den Ton für den weiteren Spielverlauf setzten sollte.

SCW-Trainer Steffen Claaßen zeigte sich nach Schlusspfiff zufrieden mit der Art und Weise, wie seine Mannschaft den Spielplan umgesetzt hatte. „Wir haben ein unglaublich intensiven und technisch hochwertiges Bezirksligaspiel gesehen, bei dem wir etwas mehr für den Sieg gemacht haben“, sagte Claaßen. Sein Team sei „sehr griffig in den Zweikämpfen“ gewesen, habe „trotzdem einen kühlen Kopf behalten und sich an den Plan gehalten“.

Direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit sorgte Ingmar Peters mit dem 0:3 (46.) für die Vorentscheidung. In der Schlussminute legte der Angreifer seinen zweiten Treffer nach und besiegelte damit einen klaren Auswärtscoup.

Für den SC Hainberg, der als Tabellenzweiter eigentlich mit breiter Brust angetreten war, stellte die Partie einen ersten Dämpfer im Titelrennen dar. Der SCW Göttingen verkürzt durch den Sieg den Abstand nach oben, der Rückstand auf die Hainberger beträgt nun nur noch fünf Punkte, allerdings bei einem Spiel mehr.

Claaßen hätte das Momentum gern in die nächsten Wochen mitgenommen: „Schade, dass jetzt Winterpause ist“, sagte der Trainer, ein Satz, der angesichts der gezeigten Leistung kaum verwundert. Hainberg hingegen musste im 15. Spiel die erste Saisonniederlage hinnehmen, kann aber trotzdem stolz in die Winterpause gehen.