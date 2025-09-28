„Wir haben einen Flow“ – Moorenweis stürmt zur Spitze

Der TSV Moorenweis eilt derzeit von Sieg zu Sieg. Das 5:1 über den FC Deisenhofen III war bereits der dritte Dreier in Folge.

Moorenweis – „Wir haben einen Flow, wie man so schön auf neudeutsch sagt“, meinte 2. Abteilungsleiter Andreas Otter. Trotz eines Spieles weniger haben die Moorenweiser mit Tabellenführer Fuchstal gleichgezogen und rangieren punktgleich mit 19 Punkten an der Tabellenspitze.

Andreas Beinhofer brachte die Hausherren vor 80 Zuschauern mit 1:0 früh in Führung (12.), Benedikt Dumhard erhöhte zum 2:0-Pausenstand (37.). Nach dem 3:0 erneut durch Beinhofer (65.), schaltete der TSV einen Gang zurück. Das wurde allerdings von den Gästen sogleich bestraft. Christian Brunner markierte den Deisenhofener Ehrentreffer. Die Elf von TSV-Trainer Sebastian Baumert zog nach dem Gegentor wieder an und packte durch Thomas Maier und Louis Pöltl noch zwei weitere Treffer zum auch in der Höhe verdienten Erfolg drauf.

Überschattet wurde der Erfolg durch die Verletzung von TSV-Stürmer Michael Müller. „Was genau passiert ist, weiß eigentlich so niemand wirklich“, berichtete Otter. Nach einem Zusammenprall im Deisenhofener Strafraum blieb Müller liegen und bekam keine Luft. „Wir haben vorsichtshalber den Notarzt angerufen“, so Otter. Der Sanka aus Bruck nahm Müller vorsichtshalber mit in die Klinik. (Dieter Metzler)