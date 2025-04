„Wir haben eine tolle Ausgangsposition verspielt“

Mit mehr Gier und dreckigen Siegen will der SV Dornach die Tabellenführung zurückerobern.

Dornach – Das Kind ist noch nicht in den Brunnen gefallen, und die Bezirksliga-Fußballer des SV Dornach spielen weiterhin eine Super-Saison, aber ihr aktueller Hang zum Unentschieden und ein überragend auftrumpfender Rivale TSV Dorfen – zehn Siege, ein Remis in der Rückrunde – ließen die Mannschaft vom Tabellenthron purzeln. „Die Situation ist nicht prickelnd. Uns ist bewusst, dass wir eine tolle Ausgangsposition verspielt haben“, sagt Sebastian Wastl vor dem anstehenden Auswärtsspiel beim TuS Holzkirchen (Samstag, 14 Uhr).

Der Dornacher Coach und sein spielender Trainerkollege Manuel Ring haben die „Intensität im Training“ erhöht: „Uns fehlt gerade die Gier, den Ball irgendwie über die Linie zu bringen und so auch mal dreckig zu gewinnen.“ Spiele wie das 0:0 daheim gegen Moosinning und zuletzt das 0:0 in Siegsdorf will Wastl in dieser Saison nicht mehr erleben: „Da erarbeiten wir uns zu wenige klare Torchancen, lassen dann aber auch im Strafraum den absoluten Willen vermissen.“

Den direkten Vergleich (4:3, 1:0) spricht für Dorfen, die Dornen müssen aus den verbleibenden vier Begegnungen also einen Punkt mehr holen als der neue Spitzenreiter. Wastl: „Wir wollen das wieder umdrehen, und Dorfen hat ein ähnlich eklige Restprogramm wie wir.“ Dass mit Simon Kampmann, Noel Pfeiffer, Mika Anneser, René Reiter, Maximilian Leidecker und vor allem Angreifer Fabian Aicher (14 Saisontore, Muskelbündelriss) einige Akteure außen vor sind, will Wastl nicht als Ausrede gelten lassen, betont aber auch: „Gut, dass wir so einen großen Kader haben.“

Offene Rechnung mit TuS Holzkirchen

Mit dem Tabellenachten TuS Holzkirchen haben die Dornacher noch eine Rechnung offen: Beim Heim-1:4 im November 2024 quittierten sie ihre zweite von bisher drei Saison-Niederlagen in der Bezirksliga Ost.

Voraussichtliche Aufstellung: Bertic – Reitmayer, Wagatha, Hanusch, Buck – Heise, Mandler, Soheili, Partenfelder – Scholz (Ring) – Bozoglu.