»Wir haben eine schöne Klatsche kassiert!«

Marcel Eder (Co-Spielertrainer, Schöfweg): "Das Spiel hat während unseres Trainingslagers in Langquaid stattgefunden. Wir hatten schon fünf Einheiten in den Beinen seit Donnerstag. Leider hat auch noch der ein oder andere Spieler krankheits- und verletzungsbedingt gefehlt. Obwohl der Kader schon arg dezimiert war, haben wir das Spiel nicht abgesagt. Es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. Man hat gemerkt, dass Ettenkofen frischer war. Auch wir hatten allerdings unsere Chancen, die wir aber nicht gemacht haben. Geht das Ganze unentschieden aus, ist es auch ok. Letztlich war das Ergebnis auch unrelevant. Es ging darum, einen guten Test zu haben - und den hatten wir!"