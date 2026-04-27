"Wir haben eine Reaktion gezeigt"

Michel Broders eröffnete in der 18. Minute den Torreigen, als er eine der ersten klaren Möglichkeiten zur Führung nutzte. Nur acht Minuten später legte derselbe Spieler zum 2:0 nach und stellte die Weichen früh auf Heimsieg.

Nach dem enttäuschenden Auftritt zuletzt setzte Hondelage früh die richtigen Akzente. Der Tabellenfünfte übernahm von Beginn an die Spielkontrolle, ließ den Ball sicher laufen und drängte den VfB Peine tief in die eigene Hälfte.

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich am Kräfteverhältnis wenig. Hondelage blieb die spielbestimmende Mannschaft und baute den Vorsprung weiter aus. Linas Benjamin Helmdach traf in der 71. Minute zum 4:0, ehe Broders mit seinem dritten Treffer des Tages auf 5:0 stellte (75.).

Peine, als Tabellen-13. mit 22 Punkten angereist, fand offensiv kaum statt und blieb über weite Strecken ohne Entlastung. Kurz vor der Pause erhöhte Hauck in der 42. Minute auf 3:0 und belohnte die klare Überlegenheit der Gastgeber auch im Ergebnis.

Erst danach gelangen Peine offensive Akzente. Öztürk verkürzte in der 77. Minute auf 1:5, doch nahezu im Gegenzug stellte Kanngießer den alten Abstand wieder her (78.). Den Schlusspunkt aus Sicht der Gäste setzte Bozdogan mit dem Treffer zum 2:6-Endstand in der 88. Minute.

Für Hondelage bedeuten die drei Punkte nun 39 Zähler und die Festigung des fünften Tabellenplatzes. Peine bleibt mit 22 Punkten auf Rang 13 und muss weiter auf die Konkurrenz im unteren Tabellenfeld achten.

Trainer sieht klare Reaktion

Hondelages Trainer Rafael Schindzielorz zeigte sich nach dem Spiel zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Wir haben Reaktion auf das Vechelde-Spiel gezeigt und haben Peine dominiert. Wir haben sehr gut den Ball laufen lassen und haben uns dann mit sechs Toren belohnt.“

Zugleich sah er weiteres Potenzial im Abschluss: „Das eine oder andere Tor hätten wir schon noch machen können. Leider waren wir vorm Tor dann nicht mehr eiskalt.“ Kritisch bewertete er die späten Gegentreffer: „Was mich etwas ärgert, ist das zweite Tor von Peine. Da haben wir nur zugeguckt.“

Für Hondelage war der Sieg mehr als nur ein Pflichtresultat gegen einen Gegner aus dem unteren Tabellenbereich. Nach der Niederlage in Vechelde zeigte die Mannschaft die geforderte Reaktion und unterstrich ihre Ambitionen im oberen Tabellenfeld.