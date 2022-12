"Wir haben eine herausragende Hinserie gespielt" Verbandsliga +++ Aufsteiger FSV Saxonia Tangermünde überwintert auf dem starken fünften Platz

Was war in der Hinserie das beste Spiel von Saxonia Tangermünde?

Dennoch haben Sie nach der Pokal-Niederlage gegen Barleben schon an ein Scheitern als Aufsteiger in der Verbandsliga gedacht?

Nicht nur ich, sondern wir alle haben gedacht, dass wir schauen müssen, dass wir mit einer anderen Mentalität auf den Platz gehen müssen. Und wir müssen uns leistungstechnisch verbessern. Wir waren am Saisonanfang noch zu grün, wie man so schön sagt. Wir haben danach die richtigen Schlüsse gezogen.

Was haben Sie nach dem Pokalaus gegen Barleben in Bezug auf die Saison gedacht? Für viele war Saxonia ja fast schon der erste Absteiger.

Da muss ich überlegen. Ich denke, eines unserer besten Spiele war das Heimspiel gegen Haldensleben, wo wir 4:2 gewinnen.Das Auswärtsspiel in Emseloh, wo wir 6:0 gewonnen haben und noch einmal wichtige drei Punkte geholt haben, das war auch noch einmal ein Fingerzeig in die richtige Richtung.

Das schlechteste Spiel war sicher die 0:7-Niederlage gegen die U23-Mannschaft des 1. FC Magdeburg, oder?

Ja und gegen Lok Stendal von den Ergebnissen her. Da hatten wir Angst vor der eigenen Courage. Dann waren wir gehemmt und wollten vieles zu gut machen. Das ist dann misslungen. Da ist keiner an sein Leistungsvermögen herangekommen. Dann spielen solche Mannschaften ihre spielerischen und technischen Überlegenheiten aus. Das waren die beiden Spiele, die nicht so toll waren, da haben wir dann auch die entsprechenden Gegentore bekommen.

Im Sommer gab es einige Neuzugänge. Maurice Pascale Schmidt war ja der Königstransfer. Welcher Neuzugang hat Sie am meisten überrascht.

Pascale Schmidt mit seinen Toren, na klar. Er ist mit seiner Entwicklung noch nicht am Ende. Der mich am Positivsten überrascht hat, wenn ich das einfach mal so sagen darf, ist Marius Schmidt hinten in der Innenverteidigung. Er kam aus der Landesliga und hat sich zu einer festen Größe in die Mannschaft gespielt hat.

Gibt es im Winter personelle Änderungen?

Nein.

