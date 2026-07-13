Im FuPa-Teamcheck spricht Stefan Wiest, Trainer der SGM Ummendorf/Fischbach in der Landesliga, Staffel 4, über eine fantastische Saison mit dem erstmaligen Aufstieg in die Landesliga, den kleinen Schmerz des verlorenen Pokalfinals, klare Ziele und personelle Veränderungen vor der neuen Runde.
„Wir haben eine fantastische Saison gespielt, mit der Krönung, dem erstmaligen Aufstieg in die Landesliga“, sagt Stefan Wiest gegenüber FuPa. „Ein kleiner Wehmutstropfen bleibt das verlorene Pokalfinale. Aber auch in dem Wettbewerb haben wir rückblickend eine Top-Saison gespielt.“
Schützenfest und Vorbereitung
In der Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 gibt es einen gemeinsamen Termin abseits des Platzes. „Wir werden als Mannschaft gemeinsam das Schützenfest besuchen. Ansonsten wollen wir eine gute Vorbereitung absolvieren, um für das Abenteuer Landesliga gut gerüstet zu sein.“
Entwicklung auf vielen Ebenen
Einzelne Spieler stellt Stefan Wiest nicht heraus. Für ihn zählt der gemeinsame Fortschritt. „Wir haben uns nicht nur als Mannschaft verbessert, sondern auch viele Spieler haben individuell einen Schritt nach vorne gemacht. Einzelne Spieler zu nennen, ist nicht mein Stil.“
Das klare Ziel
Bei der Zielsetzung für die neue Saison braucht Stefan Wiest keine langen Erklärungen. „Ganz klar, nicht absteigen.“ Für die SGM Ummendorf/Fischbach geht es in der neuen Liga zuerst darum, anzukommen und zu bestehen.
Ehingen Süd als Favorit
Bei der Frage nach dem Meisterschaftsfavoriten legt sich Stefan Wiest eindeutig fest. „Ehingen Süd, sie haben mit Abstand den besten Kader. Dazu kommt ein sehr gutes Trainerteam.“
Zugänge für den neuen Weg
Personell bekommt die SGM Ummendorf/Fischbach mehrere neue Spieler dazu. Kai Luibrand kommt vom FV Biberach, Jona Winkler von der SGM Warthausen Birkenhardt und Finn Krattenmacher aus der Olympia Laupheim A-Jugend. Außerdem wechseln Dario Ehe, Mario Ehe und Justin Ehe vom SV Schemmerhofen zur Mannschaft.
Auch Abgänge gibt es. Luka Wiest wechselt zur SG Ringschnait/Mittelbuch, Stefan Grell beendet seine Karriere, und Dominik Allerdinks geht ebenfalls zur SG Ringschnait/Mittelbuch.
Regeln gegen Verzögerungen
Bei möglichen Regeländerungen rund um die Fußball-Weltmeisterschaft nennt Stefan Wiest gleich zwei Punkte, die er positiv bewertet. „Das Herunterzählen bei Standards finde ich gut. Auch, dass ein Spieler eine Minute draußen bleiben muss, gefällt mir sehr gut. Ich hoffe, dadurch wird es weniger unnötige Behandlungspausen geben. Diese Regeländerungen können gerne im Amateurfußball umgesetzt werden.“