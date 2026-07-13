"Wir haben eine fantastische Saison gespielt" FuPa-Teamcheck: Die SGM Ummendorf/Fischbach startet in der Landesliga, Staffel 4, in ihr Abenteuer. von Matthias Kloos · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Stefan Wiest – Foto: SGM

Im FuPa-Teamcheck spricht Stefan Wiest, Trainer der SGM Ummendorf/Fischbach in der Landesliga, Staffel 4, über eine fantastische Saison mit dem erstmaligen Aufstieg in die Landesliga, den kleinen Schmerz des verlorenen Pokalfinals, klare Ziele und personelle Veränderungen vor der neuen Runde.

„Wir haben eine fantastische Saison gespielt, mit der Krönung, dem erstmaligen Aufstieg in die Landesliga“, sagt Stefan Wiest gegenüber FuPa. „Ein kleiner Wehmutstropfen bleibt das verlorene Pokalfinale. Aber auch in dem Wettbewerb haben wir rückblickend eine Top-Saison gespielt.“ Schützenfest und Vorbereitung



In der Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 gibt es einen gemeinsamen Termin abseits des Platzes. „Wir werden als Mannschaft gemeinsam das Schützenfest besuchen. Ansonsten wollen wir eine gute Vorbereitung absolvieren, um für das Abenteuer Landesliga gut gerüstet zu sein.“

Entwicklung auf vielen Ebenen



Einzelne Spieler stellt Stefan Wiest nicht heraus. Für ihn zählt der gemeinsame Fortschritt. „Wir haben uns nicht nur als Mannschaft verbessert, sondern auch viele Spieler haben individuell einen Schritt nach vorne gemacht. Einzelne Spieler zu nennen, ist nicht mein Stil.“ Das klare Ziel



Bei der Zielsetzung für die neue Saison braucht Stefan Wiest keine langen Erklärungen. „Ganz klar, nicht absteigen.“ Für die SGM Ummendorf/Fischbach geht es in der neuen Liga zuerst darum, anzukommen und zu bestehen.