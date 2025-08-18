„Wir haben eine fantastische Mischung aus Talenten und Erfahrung“

Im FuPa-Teamcheck spricht Teammanager Daniel Fischer über den Stand der Dinge beim SV Altlüdersdorf. Von der Vorbereitung über die Neuzugänge bis hin zu den Zielen in der kommenden Saison in der Brandenburgliga geht er ins Detail. Fischer erklärt, wie das Team mit urlaubsbedingten Ausfällen in der Vorbereitung umging, warum die neuen Spieler bewusst ausgewählt wurden und welche Rolle die erfahrenen Kräfte spielen sollen. Zudem macht er klar, welche Erwartungen er an das Auftaktspiel beim Brandenburger SC Süd hat und welche Mannschaft für ihn als Topfavorit auf die Meisterschaft gilt.

Vorbereitung zwischen Zufriedenheit und bekannten Herausforderungen Für Daniel Fischer war die zurückliegende Vorbereitungsphase geprägt von typischen Begleiterscheinungen des Amateurfußballs. „Die Vorbereitung lief wie jedes Jahr, es gab urlaubsbedingt immer wieder Spieler, die teilweise gefehlt haben. Grundsätzlich war die Vorbereitung jedoch zufriedenstellend“, fasste er die Wochen vor dem Start zusammen. Es sei ein Umstand, den er nicht dramatisieren wolle, da er ihn schlicht als festen Bestandteil der Planung sieht: „Im Amateurfußball ist es bekanntermaßen ja immer so, dass einige Spieler ab und zu einmal fehlen. Das kalkulieren wir Jahr für Jahr ein.“

„Emil Karwinkel und Konstanin Schiller sind absolut talentiert und werden bei entsprechender Spielzeit einen großen Sprung nach vorn machen. Mit solchen Jungs planen wir die nächsten Jahre“, erklärt Fischer mit Blick auf die Zukunftsperspektive. Auch in der Offensive wollte der Verein eine Lücke schließen: „Lukas Bianchini ist der Stoßstürmer, der uns bis dato gefehlt hat. Mit seiner körperlichen Präsenz ist er die perfekte Ergänzung zu seinem Sturmpartner Ceif Ben-Abdallah.“

Gezielte Transfers für eine klare Ausrichtung Einen besonderen Schwerpunkt legt Fischer auf die Vorstellung der zahlreichen Neuzugänge. Er betont, dass hinter jeder Verpflichtung eine konkrete Idee steckt: „Unsere Neuzugänge haben wir ganz bewusst verpflichtet, eine Mischung aus jungen, talentierten Jungs und erfahrenen Spielern.“ Dabei hob er namentlich mehrere Spieler hervor, die den Kader in den kommenden Monaten prägen sollen.

Neben dieser Verstärkung im Angriff soll auch spielerische Qualität hinzukommen: „Alpha Njie ist ein technisch versierter Spieler, der uns mit einigen technischen Kabinettstückchen begeistern wird.“ Für die Balance im Mittelfeld ist ein anderer Neuzugang entscheidend: „David Waclawczyk ist ein kämpferisch und vom Einsatzwillen her perfekter Spieler, der uns mit seinem linken Fuß perfekt ergänzt.“

In der Defensive setzt der SV Altlüdersdorf auf einen weiteren Mann, der nicht nur Stabilität, sondern auch Torgefahr mitbringt: „Louis Mischor ist ein körperlich überragender Innenverteidiger, der in den Pokalspielen seine Torgefährlichkeit bei Standardsituationen unter Beweis gestellt hat. Trotz seines relativ jungen Alters verfügt er über große Erfahrung in der Brandenburgliga.“

Kurz vor dem Start gab es zudem noch einmal eine Verstärkung für die Offensive: „Samba Fatajo stieß zuletzt aus Blankenfelde-Mahlow zu uns und wird uns ebenfalls in der Offensive verstärken. Körperliche Präsenz und Einsatzwillen sind seine Stärken.“

Keine weiteren Veränderungen im Kader

Damit ist der Kader nach Einschätzung des Teammanagers komplett. „Es wird Stand heute keine weiteren Zugänge geben“, stellt Fischer klar. Auch auf der Abgangsseite ist Ruhe eingekehrt: „Ebenfalls wird uns kein Spieler mehr verlassen.“ Der Verein setzt also voll auf Kontinuität und die bewussten Verstärkungen, die im Laufe der Vorbereitung hinzugekommen sind.

Ausgeglichenheit als Schlüssel zur Stabilität

Besonders stolz ist Fischer auf die Breite und Ausgeglichenheit seines Kaders. Er sieht darin die Basis für eine stabile Saison: „Ich denke wir haben eine absolut ausgeglichene Mannschaft, eine fantastische Mischung aus jungen Talenten und sehr erfahrenen Spielern.“ Ein klarer Vorteil sei die Tatsache, dass selbst bei Wechseln kein Bruch im Leistungsniveau entstehen solle: „Wir haben den Kader so verstärkt, dass es auch bei Wechseln im Spiel keinen Leistungsabfall geben sollte. Egal wer spielt, alle Jungs haben definitiv das Zeug für die Brandenburgliga.“

Klassenerhalt bleibt das primäre Ziel

Trotz der gezielten Verstärkungen bleibt Fischer realistisch in seiner Zielsetzung. „Wir wollen wie im letzten Jahr nichts mit dem Abstieg zu tun haben und dann schauen, wohin die Reise geht.“ Ihm ist bewusst, dass die zweite Saison nach dem Aufstieg eine besondere Herausforderung darstellt: „Das zweite Jahr nach unserem Aufstieg wird definitiv noch schwerer als die zurückliegende Saison, zumal die Brandenburgliga immer stärker wird.“

Der Favorit im Titelrennen

Im Blick auf die Konkurrenz macht Fischer keinen Hehl daraus, wer für ihn der stärkste Kandidat im Titelkampf ist: „MSV Neuruppin.“ Eine knappe Antwort, die verdeutlicht, dass er den Rivalen aus Neuruppin für das am besten aufgestellte Team der Liga hält.

Ein neuer Kapitän mit klarer Symbolkraft

Nach dem Abgang des langjährigen Spielführers Sven Marten musste eine neue Führungsfigur gefunden werden. Fischer begründete die Wahl eindeutig: „Finn Wozniak. Er ist ein lokaler Spieler mit reichlich Erfahrung und charakterlich ein einwandfreier Typ.“ Für ihn verkörpert Wozniak die Werte des Vereins auf ideale Weise. „Er verkörpert nach dem Abgang unseres langjährigen Kapitäns Sven Marten nun den SVA wie kaum ein anderer.“

Mit klaren Erwartungen in den Auftakt

Am Samstag um 14 Uhr beginnt für den SV Altlüdersdorf die neue Saison in der Brandenburgliga mit dem Auswärtsspiel beim Brandenburger SC Süd. Fischer macht die Marschroute deutlich: „Wir wollen natürlich mit einem Sieg in die Saison starten.“ Damit unterstreicht er, dass die Mannschaft vom ersten Spiel an beweisen möchte, dass sie sich in der Liga behaupten und ihren eingeschlagenen Weg fortsetzen kann.