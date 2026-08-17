„Wir haben ein gutes Spiel gemacht“: Nörten verliert gegen Sülbeck

Der FC Sülbeck/Immensen erwischte einen Start nach Maß. Bereits in der vierten Minute brachte Felix Hahne die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Für den SSV Nörten-Hardenberg sollte dieser frühe Rückschlag allerdings nicht zum spielentscheidenden Moment werden. Nach Einschätzung von Kapitän Silvan Steinhoff übernahm seine Mannschaft anschließend zunehmend die Kontrolle.

Nörten-Hardenberg hatte nach dem frühen Rückstand viel Ballbesitz und kam zu zahlreichen Torchancen. Dennoch gelang der Ausgleich nicht. Stattdessen schlug Sülbeck/Immensen erneut zu. Kurz nach Wiederbeginn erhöhte Felix Hahne in der 48. Minute auf 2:0.

„Ich bin ein bisschen sprachlos, weil wir eigentlich ein richtig gutes Spiel gemacht haben. Das Spiel meiner Meinung nach auch über 70 Minuten lang kontrolliert haben.“

Aus Sicht von Silvan Steinhoff änderte dieser zweite Gegentreffer wenig am grundsätzlichen Spielverlauf. „Dann würde ich sagen, waren wir immer noch die klar bessere Mannschaft.“ Die Gäste erspielten sich weiter Möglichkeiten, konnten ihre Überlegenheit im Abschluss jedoch nicht in Tore ummünzen.

Auf der anderen Seite zeigte sich Sülbeck/Immensen äußerst effizient. In der 64. Minute sorgte Marc-Jannick Grunert für das 3:0. Damit nutzten die Gastgeber ihre Möglichkeiten konsequenter als die Gäste. Silvan Steinhoff musste diese Effizienz anerkennen: „Da sieht man dann, dass sie sehr effizient waren, muss man ihnen hoch anrechnen. Und man muss auch einfach anerkennen, dass sie da einfach im heutigen Spiel effektiver waren.“

Der Kapitän des SSV ärgerte sich insbesondere über die eigene Chancenverwertung. „Wir haben es aber insgesamt über das ganze Spiel nicht geschafft, den Ball mehr als einmal über die Linie zu bekommen. Bei der Anzahl der Torchancen ist das sehr ärgerlich, weil wir echt viele hatten und zwei, drei auch echt hochkarätige Torchancen.“

Nörten-Hardenberg kam in der Schlussphase immerhin noch zum Anschlusstreffer. In der 84. Minute war es Silvan Steinhoff selbst, der zum 1:3 traf. Mehr gelang den Gästen allerdings nicht mehr. Sülbeck/Immensen brachte den Vorsprung über die verbleibenden Minuten und sicherte sich damit die drei Punkte.

Trotz der Niederlage wollte Silvan Steinhoff die Leistung seiner Mannschaft nicht kleinreden. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht.“ Gerade der Auftritt stimmt ihn mit Blick auf die kommenden Aufgaben zuversichtlich: „Und wir können mit breiter Brust jetzt auch ins nächste Heimspiel gegen Weende gehen.“

Gleichzeitig sieht der Kapitän einen klaren Ansatzpunkt für die weitere Entwicklung. „Denn in Sülbeck so viel Ballbesitz zu haben und sich so viele Chancen herauszuarbeiten, spricht schon aktuell für die Mannschaft. Aber wir müssen noch einfach lernen, kälter vorm Tor zu werden, unsere Chancen, die wir haben, zu nutzen und dann im letzten Drittel einfach noch gefährlicher zu werden.“