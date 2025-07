„Wir haben ein ganz schlechtes Spiel gemacht“: Wolfratshausen enttäuscht bei Generalprobe

Beni Kuqis später Ausgleichstreffer bewahrte am Samstag den BCF Wolfratshausen vor einer misslungenen Generalprobe. Dennoch überwiegt beim Trainerduo Florian Ächter/Rene Stoiber nach dem 1:1 gegen den Inn/Salzach-Kreisligisten SV Schlossberg Stephanskirchen eine gewisse Skepsis vor dem Bezirksliga-Start. Fehlt es bei den Farchetern doch erheblich an der Konstanz, zwei einigermaßen deckungsgleiche Halbzeiten abzuliefern. „Ich denke, wir haben ein ganz schlechtes Spiel gemacht, vor allem in der ersten Halbzeit“, räumte Ächter in aller Deutlichkeit ein.

Waren es die Nachwehen vom Pokal-Aus am Mittwoch (0:5 in Ascholding), das Stoiber auch Tage hinterher noch als Peinlichkeit ersten Grades bezeichnete? „Ist wohl noch etwas in den Kleidern gehangen, denn es hat wenig bis gar nichts gestimmt“, mutmaßte Ächter. Umstellungen und Wechsel hätten dann immerhin zu „einer Reaktion“ und damit auch zu einem besseren Erscheinungsbild geführt, so dass unterm Strich 20 ordentliche Minuten notiert werden konnten. „So musst du 90 Minuten spielen, wenn du etwas erreichen willst“, stellte der Coach klar. „Das fehlt aber noch, müssen wir noch hinbringen.“ Seine Mannschaft habe zu verinnerlichen, diverse Situationen „situativ selber zu erkennen“. Ächter nennt es „längere Prozesse“, die das Team bewältigen müsse. Unter anderem jenem, dass am kommenden Samstag für das Gros der Kaders das erste Bezirksligaspiel überhaupt ansteht. Als „kleine Bausteine“ sieht der BCF-Coach auch die Breite des Kaders. „War heute nicht gut, wird gegen Bad Heilbrunn definitiv anders sein.“