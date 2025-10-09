Der RSV Eintracht 1949 tritt am Samstag im Achtelfinale des Landespokals Brandenburg beim FSV Optik Rathenow an. Für die Mannschaft von Trainer Patrick Hinze steht die nächste Etappe der Titelverteidigung an. Trotz Favoritenrolle warnt Hinze vor dem Gegner und mahnt höchste Konzentration an. Der Kader ist nahezu komplett, lediglich zwei Spieler fehlen.

Nach dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte, dem Pokalsieg im Mai, steht für den RSV Eintracht 1949 die nächste Aufgabe im brandenburgischen Landespokal an. Im Achtelfinale spielt das Team aus der NOFV-Oberliga Süd beim FSV Optik Rathenow, der in der NOFV-Oberliga Nord beheimatet ist. Für die Eintracht ist die Marschrichtung klar: Der Titel aus der Vorsaison soll verteidigt werden. „Wir sind Titelverteidiger, worauf wir sehr stolz sind, das heißt wir werden mit breiter Brust diese Pokalaufgabe angehen“, sagt Trainer Patrick Hinze.

Respekt vor Optik Rathenow

Auch wenn die Rollen auf den ersten Blick klar verteilt sind, warnt Hinze davor, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen. „Das heißt nicht, dass wir irgendjemanden unterschätzen. Gegen Optik gibt es keinen Hauch von Überheblichkeit in unseren Köpfen.“ Gerade in Rathenow sei es traditionell unangenehm zu spielen. Hinze kennt den Gegner und dessen Stärken genau.

Ingo Kahlisch – ein Trainer-Urgestein

Ein besonderer Fokus liegt auf Optik-Trainer Ingo Kahlisch. Der dienstälteste Trainer Brandenburgs ist eine Institution im Amateurfußball. „Zumal wir gegen den dienstältesten Trainer Brandenburgs spielen, der weiß schon noch wie es geht. Optik hat sich ein wenig gefangen. Ingo hat es in Rathenow nie einfach, es ist sehr weit weg vom Schuss, aber er schafft es immer wieder, eine schlagkräftige Truppe auf die Beine zu stellen“, so Hinze über seinen Kollegen.

Respektvolles Verhältnis zwischen den Trainern

Die beiden Trainer verbindet ein gutes Verhältnis. Hinze betont: „Wir haben ein eher gutes Verhältnis und sehen viele Dinge gleich, was Umfeld, Voraussetzung und Einstellung angeht. Daher haben wir häufig Kontakt und erzählen über die alltäglichen Dinge.“ Am Samstag jedoch geht es um den Einzug ins Viertelfinale, persönliche Sympathien spielen dann keine Rolle.

Fast kompletter Kader – Zwei Ausfälle

Personell kann der RSV Eintracht 1949 nahezu aus dem Vollen schöpfen. „Wir haben bis auf Tim Göth und Henry Lehmann alle Mann an Bord“, erklärt Hinze. Damit steht dem Trainer fast die gesamte Breite seines Kaders zur Verfügung, ein klarer Vorteil in einer intensiven Pokalpartie. Besonders erfreulich: Viele Spieler befinden sich in einer guten Form, das Zusammenspiel wird von Woche zu Woche stabiler.

Kein Platz für Schönspielerei

Hinze weiß, dass die Partie in Rathenow keine spielerische Gala werden wird. „Wir wissen sicherlich, dass man in Rathenow nicht mit Tiki-Taka zum Erfolg kommt. Wir sind vorbereitet und hoffen auf das Weiterkommen.“ Der Trainer stellt klar, dass Kampf, Konzentration und Effizienz die Schlüssel zum Erfolg sein werden.

Formkurve spricht für Eintracht

Die Ergebnisse der vergangenen Wochen stimmen positiv. Mit einem 3:1-Heimsieg gegen den 1. FC Lok Stendal hat sich Eintracht in der Oberliga zurückgemeldet. Auch das 1:0 in Bischofswerda und das Unentschieden in Heiligenstadt zeigen, dass die Mannschaft kämpferisch überzeugt. Besonders die Joker von der Bank haben zuletzt Spiele entschieden. Diese Qualität soll nun auch im Pokal den Ausschlag geben.

Ein Spiel auf Augenhöhe

Trotz der Favoritenrolle rechnet Hinze mit einem offenen Spiel. „Wir erwarten ein Spiel auf Augenhöhe“, betont er. Rathenow gilt als kompakte und kampfstarke Mannschaft, die besonders zuhause gefährlich ist. Für die Eintracht wird es entscheidend sein, die eigenen Chancen konsequent zu nutzen und in der Defensive stabil zu stehen.

Konzentration als Schlüssel

Für den RSV Eintracht 1949 zählt am Samstag nur der Einzug ins Viertelfinale. Die Mannschaft ist gewarnt, aber auch selbstbewusst. „Wir sind vorbereitet und hoffen auf das Weiterkommen“, fasst Hinze zusammen. Mit breiter Brust, aber ohne Überheblichkeit will die Eintracht den nächsten Schritt in Richtung erneuter Pokalerfolg machen.