"Wir haben ein bisschen gefeiert" Landesliga Rhein-Neckar +++ Ziegelhausen-Peterstal ist nach dem Coup gegen Heddesheim obenauf – Am Samstag steigt das nächste "Endspiel" von red. · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Mit Volldampf aus dem Tabellenkeller wollen die Kicker aus Ziegelhausen/Peterstal (blau-gelb). – Foto: Y. Le Madon

Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. "Klar, haben wir den Tag noch genossen", sagt Norbert Kirschner zum 2:0-Sieg gegen den FV Fortuna Heddesheim. Der Spielertrainer der DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal gewann als Schlusslicht gegen den Spitzenreiter. Es war die große Überraschung zum Jahresauftakt in die Verbandsliga vor Wochenfrist.

"Außerdem haben wir das erste Mal in dieser Saison zu Null gespielt und dann auch noch gegen die individuell am besten besetzte Mannschaft, die in den vergangenen Jahren auf unseren Köpfel gekommen ist", sagt der 36-Jährige, der selbst in der Abwehr verteidigte, weiter und ergänzte schmunzelnd, "davon war ich am Montag noch ganz schön kaputt." Der Traumstart ist also geglückt, das Unternehmen Klassenerhalt erscheint mit einem Mal ein großes Stück wahrscheinlicher geworden zu sein. "Es war ein erster Schritt, mehr nicht", verfällt Kirschner selbstverständlich nicht in Euphorie und weiß, "dass das jedem einzelnen unserer Jungs bewusst ist, wir haben weiterhin 13 Endspiele vor der Brust."

Direkt voll eingebunden waren mit Patrick Berecko und Adrian Malburg zwei Winter-Neuzugänge, die obendrein über eine Heddesheimer Vergangenheit verfügen. "Sie waren logischerweise sehr motiviert und haben ein super Debüt hingelegt", lobte Kirschner die beiden Defensivspezialisten. Die neu gewonnene Stabilität in der Defensive könnte folglich die Grundlage für weitere Erfolgserlebnisse bilden. Zu sehen soll das am Samstag bei der TSG Weinheim sein, wenn es nach den Köpfel-Kickern geht. Für den Trainer sind die Zweiburgenstädter jedoch schwer einzuschätzen: "Sie haben eine junge Mannschaft und dementsprechend große Schwankungen in ihren Ergebnissen, wie bereits unser Hinspiel mit 4:4 gezeigt hat."