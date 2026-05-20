„Wir haben drei Endspiele mit Gegnern auf Augenhöhe“ Tabellenzwölfter empfängt direkten Konkurrenten von red · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Im Nachholspiel des 20. Spieltags steht der TSV Schwicheldt unter Druck. Gegen den FC Heeseberg geht es für die Gastgeber um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt – und um die Chance, den direkten Konkurrenten noch einmal näher heranzuziehen.

Wenn der TSV Schwicheldt am Donnerstagabend den FC Heeseberg empfängt, treffen zwei Mannschaften aufeinander, die sich im unteren Tabellenmittelfeld bewegen. Schwicheldt belegt mit 29 Punkten Rang zwölf, Heeseberg steht mit 36 Zählern auf Platz sechs. Trotz des scheinbar deutlichen Abstandes bleibt die Ausgangslage für beide Teams relevant. Schwicheldt benötigt dringend Punkte, um die Abstiegsränge auf Distanz zu halten. Heeseberg könnte sich mit einem weiteren Erfolg endgültig aus dem unteren Bereich lösen.

Das Hinspiel entschied Heeseberg klar mit 3:1 für sich. Damals sorgten Gödde, Boltz und Romeike bereits vor der Pause für die Entscheidung, ehe Otto nach dem Seitenwechsel verkürzte. Schwicheldt setzt auf Heimstärke Die Gastgeber mussten zuletzt gegen Tabellenführer Lehndorfer TSV eine 1:3-Niederlage hinnehmen, zeigten dabei jedoch insbesondere nach der Pause eine engagierte Leistung. Trainer Benjamin Weiß richtet den Fokus nun klar auf die kommenden Wochen.