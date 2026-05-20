Im Nachholspiel des 20. Spieltags steht der TSV Schwicheldt unter Druck. Gegen den FC Heeseberg geht es für die Gastgeber um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt – und um die Chance, den direkten Konkurrenten noch einmal näher heranzuziehen.
Wenn der TSV Schwicheldt am Donnerstagabend den FC Heeseberg empfängt, treffen zwei Mannschaften aufeinander, die sich im unteren Tabellenmittelfeld bewegen. Schwicheldt belegt mit 29 Punkten Rang zwölf, Heeseberg steht mit 36 Zählern auf Platz sechs.
Trotz des scheinbar deutlichen Abstandes bleibt die Ausgangslage für beide Teams relevant. Schwicheldt benötigt dringend Punkte, um die Abstiegsränge auf Distanz zu halten. Heeseberg könnte sich mit einem weiteren Erfolg endgültig aus dem unteren Bereich lösen.
Das Hinspiel entschied Heeseberg klar mit 3:1 für sich. Damals sorgten Gödde, Boltz und Romeike bereits vor der Pause für die Entscheidung, ehe Otto nach dem Seitenwechsel verkürzte.
Die Gastgeber mussten zuletzt gegen Tabellenführer Lehndorfer TSV eine 1:3-Niederlage hinnehmen, zeigten dabei jedoch insbesondere nach der Pause eine engagierte Leistung. Trainer Benjamin Weiß richtet den Fokus nun klar auf die kommenden Wochen.
„Alle Leute am Start“, sagte Weiß vor der Partie und verwies auf die personelle Situation. Zugleich machte er die Bedeutung der verbleibenden Spiele deutlich: „Wir haben drei Endspiele mit Gegnern auf Augenhöhe.“
Vor allem die Heimspiele sollen dabei zum entscheidenden Faktor werden: „Wir wollen unsere Heimspiele gewinnen.“
Der FC Heeseberg reist mit Rückenwind an. Beim jüngsten 3:0 gegen den MTV Hondelage überzeugte die Mannschaft mit Effizienz und Stabilität. Allerdings muss Trainer Christian Baethge im Nachholspiel zahlreiche Ausfälle kompensieren.
„Leider fallen mir aufgrund von Krankheiten, Verletzungen, Arbeitsbedingungen oder privaten Gründen zwölf Spieler aus“, erklärte Baethge. Deshalb werde die Mannschaft mit Spielern aus der zweiten Mannschaft ergänzt.
Dennoch sieht der Trainer seine Mannschaft konkurrenzfähig: „Nichtsdestotrotz sind das auch gute Kicker und wir werden versuchen, an unsere guten Leistungen der letzten Wochen anzuknüpfen.“
Baethge rechnet trotz der personellen Probleme mit einer anspruchsvollen Aufgabe. Dabei verwies er ausdrücklich auf den Auftritt Schwicheldts gegen den Tabellenführer Lehndorf.
„Schwicheldt hat auch im Spiel gegen Lehndorf lange gezeigt, dass sie nicht einfach zu knacken sind“, sagte der Heeseberger Trainer. Besonders die Spielweise der Gastgeber sieht er als Herausforderung: „Da erwartet uns ein guter Gegner mit gutem Pressing und Laufbereitschaft.“
Für Schwicheldt besitzt die Partie beinahe Endspielcharakter. Mit einem Heimsieg könnte sich die Mannschaft Luft im Tabellenkeller verschaffen und den Abstand auf Heeseberg verkürzen. Heeseberg dagegen will die starke Form bestätigen und einen weiteren Schritt Richtung Klassenerhalt machen.
Die Voraussetzungen deuten auf eine intensive und umkämpfte Begegnung hin, in der Einsatzbereitschaft und Effizienz entscheidend sein dürften.