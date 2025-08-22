"Wir haben die Strafe bekommen von drei Punkten Abzug und 2000 Euro"

Der SV Schwarz-Rot Neustadt startet mit einem schweren Rucksack in die Saison 2025/2026 in der Landesliga Nord. Drei Punkte Abzug und eine Geldstrafe von 2000 Euro setzen den kleinen Verein aus der Region vor dem ersten Spieltag unter Druck. Trainer Silvano Fiore spricht gegenüber FuPa über die Situation – zwischen Frust, Enttäuschung und dem ungebrochenen Willen, gestärkt aus dieser Krise hervorzugehen.

„Das tut uns als doch abgrenzender kleiner Verein, der versucht, tagtäglich mit geringer Manpower alles umzusetzen, was semi-professionellen Fußball darstellen kann, dem Fußball-Landesverband gerecht zu werden, den Fußball-Amateuren gerecht zu werden. Mit akribischer Arbeit und Leidenschaft so eine Strafe zu bekommen, ist natürlich einfach hart.“

Ein Schlag ins Gesicht Trainer Silvano Fiore findet deutliche Worte, um die Situation zu beschreiben: „Wir haben die Strafe bekommen von drei Punkten Abzug und obendrauf sogar noch als Verein 2000 Euro Geldstrafe. Das ist, kann man einfach so sagen, ein massiver Schlag ins Gesicht.“ Für einen Verein wie Schwarz-Rot Neustadt, der viel ehrenamtlichem Engagement betreibt, ist diese Strafe ein herber Rückschlag.

Das Problem mit den Schiedsrichtern

Der Grund für die drastische Sanktion liegt im Schiedsrichterwesen. „Wir wussten aber, dass es uns erwarten kann, weil wir bereits seit anderthalb Jahren Probleme haben mit der Thematik Schiedsrichter, weil darauf geht es hinaus“, erklärt Fiore. Der Landesverband schreibt jedem Verein eine bestimmte Anzahl an Schiedsrichtern vor. „Der Fußball-Landesverband gibt eine gewisse Anzahl an Schiedsrichtern vor, die wir aufgrund von A-Junioren, alten Herren, zweiten Männern und erster Männermannschaft leisten müssen. Das sind, glaube ich, vier Schiedsrichter, und alle vier Schiedsrichter müssen 20 Spiele jeweils pro Saison machen.“

Für Neustadt, einen Verein aus einem kleinen Ort, ist diese Vorgabe kaum zu erfüllen. „Das ist natürlich für uns auf so einem Dorfrand utopisch“, sagt Fiore. Trotz intensiver Bemühungen sei es dem Verein lange nicht gelungen, genügend Schiedsrichter zu gewinnen. „Wir haben Anträge gestellt schon davor, dass die Schiedsrichter jetzt erst angemeldet werden konnten, weil wir sie jetzt erst auch überzeugen konnten nach langem Kampf.“

Kein Entgegenkommen des Verbandes

Obwohl sich der Verein schließlich bemüht hat, das Problem zu lösen, zeigte der Verband keine Gnade. „Der Landesverband hat aber gesagt, ihr hattet vorher die Zeit und jetzt gibt es die Strafe mit Punktabzug und Geldstrafe.“ Für Fiore ist diese Haltung schwer nachvollziehbar. „Dementsprechend müssen wir die Pille jetzt so hinnehmen“, sagt er. Die Kombination aus sportlichem Nachteil und finanzieller Belastung schmerzt den Verein doppelt.

Blick nach vorn

Trotz aller Widrigkeiten will sich Neustadt nicht unterkriegen lassen. „Wir richten unsere Krone und werden noch stärker in die Saison reingehen und auch arbeiten, als es vorher zu erwarten war“, betont Fiore kämpferisch. Der Fokus liege nun darauf, den Punktabzug sportlich auszugleichen und zu zeigen, dass der Verein trotz aller Hindernisse konkurrenzfähig bleibt. „Es wird uns nicht runterkriegen, aber es tut natürlich unheimlich weh, und am Ende des Tages sind wir machtlos.“

Ein schwieriger Start in die Saison

Der Saisonauftakt wird für Neustadt damit noch schwerer, als er ohnehin schon wäre. Die drei Minuspunkte lassen die Mannschaft von Beginn an unter Zugzwang stehen, und die finanziellen Einbußen erschweren die Situation zusätzlich. Doch Trainer Fiore macht klar: Der SV Schwarz-Rot Neustadt will sich nicht von der Strafe brechen lassen, sondern als Team noch enger zusammenrücken und beweisen, dass man auch in schwierigen Zeiten an seine Chance glauben kann.