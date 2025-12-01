„Wir haben die Partie kontrolliert“

Im letzten Pflichtspiel des Jahres musste sich der MTV Wolfenbüttel II am 17. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 3 mit einem 1:1 gegen den TSV Üfingen begnügen. Der Spitzenreiter blieb damit zwar zum 14. Mal in dieser Saison ungeschlagen, verlor jedoch zwei wichtige Punkte im Rennen an der Tabellenspitze.

Die Wolfenbütteler bestimmten von Beginn an das Tempo, hielten Üfingen weitgehend vom eigenen Strafraum fern und erspielten sich wiederholt aussichtsreiche Ansätze. Doch es fehlte die letzte Durchschlagskraft. Trainer Murat Güzel brachte die Situation nach der Partie nüchtern auf den Punkt: „Wir haben über lange Phasen die Partie kontrolliert, waren die aktivere Mannschaft und haben uns unsere Möglichkeiten erarbeitet. Trotzdem waren wir in der Offensive insgesamt zu harmlos.“

In Führung ging der MTV dennoch, wenn auch etwas glücklich. Das 1:0 fiel durch Üfingens Alexander Kolle, der in der 40. Minute unglücklich ins eigene Netz traf. Der Ausgleich im zweiten Abschnitt fiel ebenfalls durch ein Eigentor: Steffen Bischoff war diesmal der Pechvogel.

Wolfenbüttel bemühte sich in der Schlussphase um mehr Tempo und brachte frische Kräfte, doch der entscheidende Treffer wollte nicht mehr gelingen. Güzel nahm seine Mannschaft ausdrücklich in Schutz: „Einen Vorwurf gibt es meiner Mannschaft absolut nicht. Die Jungs haben in dieser Saison schon so vieles gut gemacht, haben Charakter gezeigt und über Wochen hinweg konstant starke Leistungen gebracht.“

Mit 39 Punkten bleibt der MTV weiterhin Tabellenführer.

Mit dem Remis endet für Wolfenbüttel II ein erfolgreiches Jahr, bevor das Team in die wohlverdiente Pause geht. „Wir verabschieden uns nun in die Winterpause. Am 13.12. geht es für uns auf Mannschaftsfahrt, wo die Jungs einfach abschalten sollen, Spaß haben und die gemeinsame Zeit genießen können. Auch die anstehenden Hallenturniere werden wir nutzen, um den Spaßfaktor hochzuhalten", so Güzel. Ab dem 18. Januar startet der Tabellenführer mit frischem Wind und vollem Fokus in die Vorbereitung auf die Rückrunde, mit dem Anspruch, die bislang stabile Saison fortzusetzen.